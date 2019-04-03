Вулых Vs Гуцериев

Из вчерашней беседы с культовым поэтом современности сделал вывод: одна из отраслей нашего шоу-биза претерпела коллапс.

Оказывается, в последние годы радикально размыт рынок написания песенных текстов. Александр Вулых рассказал, что повлияло на это дело два фактора.

Первый: демпинг со стороны украинских сочинителей.

Второе: творчество Михаила Сафарбековича Гуцериева. Если раньше поэтам платили за песню от полутора до пяти тысяч долларов, то теперь фигурант списка Forbes сам одаривает исполнителей, готовых «петь его стихи».

Ну, и справка из «Википедии» для полноты картины:

«Поэзией Михаил Гуцериев начал увлекаться в юности.

С песнями на его стихи выступает ряд российских исполнителей: Иосиф Кобзон, Лайма Вайкуле, Николай Басков, София Ротару, Григорий Лепс, Валерия, Стас Михайлов, Ирина Круг, Авраам Руссо, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Надежда Кадышева, Александр Малинин, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Максим Покровский, Михаил Шуфутинский, Стас Пьеха, Александр Маршал, Наташа Королёва, Слава, Денис Клявер, Любовь Успенская, Митя Фомин, Анастасия Стоцкая, Николай Расторгуев, Алсу, Зара, Хор Турецкого, Катя Лель, Батыр, Лара Фабиан, Марк Тишман, Николай Трубач, Сергей Любавин, Анжелика Агурбаш, Людмила Соколова, Ани Лорак, Влад Топалов, Витас, Алла Пугачёва, Дима Билан, Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, Анна Семенович, Жека, Наталия Власова, Ясения, Алексей Глызин, Тамара Гвердцители, Юрий Смыслов.

Более ста произведений написаны Гуцериевым совместно с композиторами Кимом Брейтбургом, Игорем Крутым, Викторией Кохана, Сергеем Ревтовым, Игорем Зубковым, Виктором Дробышем, Андреем Ктитаревым, Сергеем Бакуменко, Игорем Азаровым, Тимофеем Леонтьевым, Дмитрием Дубинским, Денисом Ковальским, Алексеем Романоф и другими».

Лично я впечатлён.

Так и слышу, как говорят поклонники Саше Вулыху:

«Не надА завидовать».

Представляю, что станет с нашей эстрадой, если хобби акционера «РуссНефти» Гуцериева увлечёт, допустим, главу «Роснефти» Игоря Ивановича Сечина.

Как-то так.