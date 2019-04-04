{ 4 апреля 2019 }

66%

Рубрики: [Фейсбук]  

66 процентов слушаков радио “Комсомольская правда” высказались за ужесточение наказания Кокорину и Мамаеву.
Надо понимать, что дело тут вовсе не в футболистах – это отношение к богатым, явно потерявшим берега.
Попробуйте представить результаты голосования за введение расстрела для членов правительства или депутатов Госдумы – 66 процентов покажутся цветочками.
Не понимать это для власти – самоубийственно.
Но власти пофигу мороз.

Аркадий Кайданов


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