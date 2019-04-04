66 процентов слушаков радио “Комсомольская правда” высказались за ужесточение наказания Кокорину и Мамаеву.

Надо понимать, что дело тут вовсе не в футболистах – это отношение к богатым, явно потерявшим берега.

Попробуйте представить результаты голосования за введение расстрела для членов правительства или депутатов Госдумы – 66 процентов покажутся цветочками.

Не понимать это для власти – самоубийственно.

Но власти пофигу мороз.