66 процентов слушаков радио “Комсомольская правда” высказались за ужесточение наказания Кокорину и Мамаеву.
Надо понимать, что дело тут вовсе не в футболистах – это отношение к богатым, явно потерявшим берега.
Попробуйте представить результаты голосования за введение расстрела для членов правительства или депутатов Госдумы – 66 процентов покажутся цветочками.
Не понимать это для власти – самоубийственно.
Но власти пофигу мороз.
66%
66 процентов слушаков радио “Комсомольская правда” высказались за ужесточение наказания Кокорину и Мамаеву.
Оставьте комментарий
|««« Вулых Vs Гуцериев
|Волочкова »»»