НА ОТЪЕЗД ПОЭТА

По сообщениям telegram-каналов, известный российский предприниматель Михаил Гуцериев бежал из России, опасаясь арестов. В Интернете выдвигаются разные версии по поводу мотивов поступка Гуцериева. Среди них сообщалось, что принадлежащая предпринимателю компания «РуссНефть» получила от Федеральной налоговой службы доначисления на сумму 2,3 миллиарда рублей.

Прочь из России, словно птаха,

Маша крылами по пути,

Бежал поэт, невольник страха

За будущее РуссНефти!