НА ОТЪЕЗД ПОЭТА

По сообщениям telegram-каналов, известный российский предприниматель Михаил Гуцериев бежал из России, опасаясь арестов. В Интернете выдвигаются разные версии по поводу мотивов поступка Гуцериева. Среди них сообщалось, что принадлежащая предпринимателю компания «РуссНефть» получила от Федеральной налоговой службы доначисления на сумму 2,3 миллиарда рублей.
Прочь из России, словно птаха,
Маша крылами по пути,
Бежал поэт, невольник страха
За будущее РуссНефти!
Бежал, как пуганая птица,
Пером своим оставив след,
Предприниматель Гуцерпицер,
По совместительству – поэт!
Не вынесла душа поэта,
Со мглой ведущая бои,
Нуждаемости госбюджета
В налоге на НДПИ.
Кишками чувствуя тревогу,
У самолёта поутру
Поэту страшной болью «Ногу
Свело». Должно быть, не к добру.
Но он бежал. К чему рыданья,
Турецкого ненужный хор,
И Песни года ожиданья? -
Скорбит в слезах Филипп Киркор.
- Как приговор судьбы неласков!
Как дальше жить, скажи, Эмин? –
Рыдает в голос Коля Басков,
Печально нюхая Жасмин.
Умолкли звуки чудных песен
Эстрадный подиум затих.
Без песен мир неинтересен,
Коль некому платить за них!
Порывистой стихотворенью
По телу бьётся липкий страх,
“Покрыто зрящее багренью
И мысли прячутся в трусах”!