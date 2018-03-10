Нефтяному олигарху и медиамагнату Михаилу Гуцериеву стукнуло 60. В этом возрасте пора разбираться, когда тебе говорят правду, а когда льстят и лебезят в надежде извлечь выгоду, в то же время говоря за спиной совершенно противоположные слова. Собственно, в этом и проявляется истинное лицо российского шоу-бизнеса. В то же время, в селевом потоке бесчисленных поздравлений некоторые артисты обнаруживают “собственные” панегирики, которых они никогда не писали и не произносили. Сергей Трофимов, например, мне сегодня переслал подобное “поздравление”, опубликованное “Gutserievmedia”. В нем он якобы называет Гуцериева “настоящим учителем, которых ой как не хватает в нашей культуре”! Сергей Вячеславович мягко говоря был весьма удивлён собственным признанием.)))

Лично я желаю Михаилу Сафарбековичу доброго здоровья и успехов в труде и заработной плате, но в то же время хочу сказать о фарисеях и лизоблюдах, которые осыпают его творения лестью и лживыми восторгами. Не верьте им, Михаил! К поэзии Ваше “творчество” не имеет никакого отношения! И тем не менее – дай Бог вам здоровья и благополучия!