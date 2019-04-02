Активисты, волонтеры, думающие люди и просто те, кто еще не разучился читать, совершенно одинаковые, что на Украине, что в России.
У этих людей вечный когнитивный диссонанс и неумение ладить с простым народом.
Народ для активиста существует как прекрасная идея. Как только волонтер сталкивается с реальным народом – который рыгает ему в лицо дешевыми пельменями, нетолерантно отзывается о маме волонтера и вообще хочет, чтобы волонтер от него отъебался, этот самый хороший, честный волонтер впадает в истерику и начинает сначала плакать, а потом жалобно скулить как блохастый щенок.
Я их не осуждаю. Я сам такой же. Народ дик и подобен тупому животному. Поэтому, в моей идеальной картине мира не существует всеобщего избирательного права и беженцам типа Муждабаева и Бабченко запрещено высказывать и даже иметь свое мнение.
Активисты
Активисты, волонтеры, думающие люди и просто те, кто еще не разучился читать, совершенно одинаковые, что на Украине, что в России.
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