В десятые годы вдруг стало много “морально озабоченных активистов”. Тут и депутат Я-ская, которую публика вспоминает в эти дни, и депутат М-нов, и сенатор М-на, и акционист Э-о, и священник Ч-ин, и несть им числа. Это в своем [Читать...]

Не успели затихнуть звуки великой битвы при Харрасменте, где боевые амазонки побеждали депутата Слуцкого, не успела сойти на нет оскорбленность феминистических чувств, – как оскорбились уже православные активисты, и написали доносы во все органы на писательницу Лору Белоиван [Читать...]