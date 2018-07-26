В десятые годы вдруг стало много “морально озабоченных активистов”.

Тут и депутат Я-ская, которую публика вспоминает в эти дни, и депутат М-нов, и сенатор М-на, и акционист Э-о, и священник Ч-ин, и несть им числа. Это в своем роде модно.

Но абсолютно не страшно – и я бы рекомендовал их ни в коем случае не бояться, а рассматривать просто как шум, назойливый шум.

Дело в том, что все они – фэйк ньюз, как сказал бы дед Трамп.

Чтобы “моральная” риторика как-то соотносилась с реальностью, нужно общество, в котором море активных мужчин, женщины ведут жизнь домохозяек, в семьях рождается много детей, каждое воскресенье люди дисциплинированно ходят в церковь, молодые люди не так уж часто далеко уезжают, а в основе повседневности – крепкая частная жизнь в отдельных домах и маленьких городках с их прочными родственными и социальными связями.

Это специфический мир, со своими, вежливо выражаясь, особенностями, – но надо признать, что есть в нем и своя правда, и своя красота.

Тем не менее, в России двадцатого века он был разрушен навсегда и подчистую.

И вместо него мы живем в мире, где мужчины довольно пассивны и вяловаты, женщины не только все время работают “на работе”, но и держат на себе всю “гражданственность”, в семьях рождается мало детей, верующих – если не считать таковыми всех, кто один раз в жизни поставил свечку – два-три процента, все молодые люди огромной волной едут в несколько мегаполисов, а народ хаотически перемешан в гетто многоэтажных бетонных спальных районов, где всем на всех наплевать с тридцатого этажа.

И можно точно сказать, что в таком мире греху, разврату, цинизму, атомизированности, одиночеству, свободному выбору и апофеозу беспочвенности ничего, ну ничегошеньки не угрожает.

Невозможно создать Канзас 1949 года, Польшу, Иран, Сицилию, Японию и казачью станицу 1913 года из говна и палок по инструкции на три странички и за сто рублей.

Этот фарш обратно не проворачивается.

И потому все эти депутаты, сенаторы, акционисты и веселые настоятели работают просто массовиками-затейниками, аниматорами, как в турецком отеле.

Они развлекают публику в ситуации, когда большинство действительно серьезных вопросов, будь то экономический, внешнеполитический или национальный, либо глухо запрещены для громкого обсуждения, либо находятся в исключительном ведении Путина и “Политбюро”, а критиковать их – значит остаться без должностей и зарплат.

Зато всегда можно поговорить про нравственность, Сталина, смертную казнь, аборты, секс, страшную оскорбленность картинками или шутками, связь изнасилования с длиной юбки, религию, пользу крепостного права, ну и, конечно же, гомосексуализм.

Это одновременно и всем интересно, и безопасно.

Пусть говорят.

Но слушать их – скучно.