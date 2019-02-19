Почитатели великой романистки Латыниной выглядели бледно в комментах. Я их понимаю.
Всклокоченная “мать русской демократии”, по словам которой они сверяли свои взгляды – вдруг оказалась банальной двоечницей-недоучкой . Помните перлы из школьных сочинений – “Карета ехала с поднятым задом…”? У нее – хлеще. Ее можно цитировать взахлеб.
Вот еще из новенького..
“Булавди облысел еще больше. Кожа на лбу свалялась в сухие складки.”
“Мужчина лет тридцати пяти, невысокий и очень крепкий, с квадратными ладонями, поросшими выше запястий черным жестким волосом”
( Что-то неладное с ладонями – и волосами обросли, и запястья на них появились)
“На одном из ребер, выпучившись на Кирилла, висел, зацепившись ломтем кожи, человеческий глаз.”
( еще хорошо бы так – шмат кожи или окорок глаза. Недоработка.)
“Яркая луна делила лицо Джамала на две части: матово-бледный профиль и черные провалы глаз.”
( скорее всего этот Джамал был из рода камбал – на одной части там находились провалы глаз. Да и луна – затейница – отделить профиль от глаз – это только луне по силе)
“На полу, копошилась элитная толпа, от нее вверх подымались vip-ложи.”
( а что? копошилась бы обычная толпа, от нее ничего бы и не поднялось. )
“Обнаженные ее плечи были в прядях черных волос и звеньях крупных бус.”
( Похоже дама по осени линяла – пряди опадали.. И звенья заодно посыпались..)
“Англичанин с редкой овчиной волос на голове…”
( редкая овчина – это как? у овцы выпадала шерсть? или англичанин просто какую-то РАРИТЕТНУЮ овчину на голову натянул?)
Его спутник выглядел, как типичный горец: почти девичья талия, накачанные плечи и стальные наручники пальцев.
( а почему про железные кандалы ступней ног ничего не сказано?)
Почитатели тут же выдвинули встречную версию, дескать, негры за нее писали. Она ж звезда.
Не могу согласиться. Литературные негры зачастую намного грамотнее оригинала бывают. Да и определяют автора по незначительным деталям, которые автор , как кандалы заключенный, тянет собой из текста в текст.
“Живот ее был взбухший, как ягода, “, “силуэт, вставший из кресла”, “арабская вязь на “стечкине” и т.д.
Также из книги в книгу она переносит “влажные (красные, розовые, карминные) губы, за которыми у нее “посверкивают белые зубы.
Во-вторых, как у всяких двоечниц – нелады с другими предметами. С географией :
” Море вокруг Майами было цвета бирюзы – не то что зимний Каспий, весь в драном бараньем полушубке свалявшейся пены.”
( А почему Псаки можно, а ей- Латыниной, нельзя? Ведь всем известно, что Майами – это остров, и этот остров – в море , а ни в каком ни океане. )
Удивляет ли меня данная проза именитой авторессы?
Нисколько.
Наша верхушка нынешней РУССКОЙ литературы – это вот такое сборище двоечников-анекдотов, которые тесно спаяны. Они хвалят друг друга, раздают премии, пишут хвалебные рецензии. Все эти “бестселлеры” и “букеры” – это междусобойчик безграмотных. анекдотичных персонажей. Которые держатся зубами друг за друга и никогда не позволят УМНЫМ писателям хотя бы засветиться в премиях. Болотная плесень убивает все вокруг себя.
Так что – это НАСТОЯЩАЯ Латынина. С обгрызенным мозгом.