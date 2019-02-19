Почитатели великой романистки Латыниной выглядели бледно в комментах. Я их понимаю.

Всклокоченная “мать русской демократии”, по словам которой они сверяли свои взгляды – вдруг оказалась банальной двоечницей-недоучкой . Помните перлы из школьных сочинений – “Карета ехала с поднятым задом…”? У нее – хлеще. Ее можно цитировать взахлеб.

Вот еще из новенького..

“Булавди облысел еще больше. Кожа на лбу свалялась в сухие складки.”

“Мужчина лет тридцати пяти, невысокий и очень крепкий, с квадратными ладонями, поросшими выше запястий черным жестким волосом”

( Что-то неладное с ладонями – и волосами обросли, и запястья на них появились)

“На одном из ребер, выпучившись на Кирилла, висел, зацепившись ломтем кожи, человеческий глаз.”

( еще хорошо бы так – шмат кожи или окорок глаза. Недоработка.)

“Яркая луна делила лицо Джамала на две части: матово-бледный профиль и черные провалы глаз.”

( скорее всего этот Джамал был из рода камбал – на одной части там находились провалы глаз. Да и луна – затейница – отделить профиль от глаз – это только луне по силе)

“На полу, копошилась элитная толпа, от нее вверх подымались vip-ложи.”

( а что? копошилась бы обычная толпа, от нее ничего бы и не поднялось. )

“Обнаженные ее плечи были в прядях черных волос и звеньях крупных бус.”

( Похоже дама по осени линяла – пряди опадали.. И звенья заодно посыпались..)

“Англичанин с редкой овчиной волос на голове…”

( редкая овчина – это как? у овцы выпадала шерсть? или англичанин просто какую-то РАРИТЕТНУЮ овчину на голову натянул?)

Его спутник выглядел, как типичный горец: почти девичья талия, накачанные плечи и стальные наручники пальцев.

( а почему про железные кандалы ступней ног ничего не сказано?)

Почитатели тут же выдвинули встречную версию, дескать, негры за нее писали. Она ж звезда.

Не могу согласиться. Литературные негры зачастую намного грамотнее оригинала бывают. Да и определяют автора по незначительным деталям, которые автор , как кандалы заключенный, тянет собой из текста в текст.

“Живот ее был взбухший, как ягода, “, “силуэт, вставший из кресла”, “арабская вязь на “стечкине” и т.д.

Также из книги в книгу она переносит “влажные (красные, розовые, карминные) губы, за которыми у нее “посверкивают белые зубы.

Во-вторых, как у всяких двоечниц – нелады с другими предметами. С географией :

” Море вокруг Майами было цвета бирюзы – не то что зимний Каспий, весь в драном бараньем полушубке свалявшейся пены.”

( А почему Псаки можно, а ей- Латыниной, нельзя? Ведь всем известно, что Майами – это остров, и этот остров – в море , а ни в каком ни океане. )

Удивляет ли меня данная проза именитой авторессы?

Нисколько.

Наша верхушка нынешней РУССКОЙ литературы – это вот такое сборище двоечников-анекдотов, которые тесно спаяны. Они хвалят друг друга, раздают премии, пишут хвалебные рецензии. Все эти “бестселлеры” и “букеры” – это междусобойчик безграмотных. анекдотичных персонажей. Которые держатся зубами друг за друга и никогда не позволят УМНЫМ писателям хотя бы засветиться в премиях. Болотная плесень убивает все вокруг себя.

Так что – это НАСТОЯЩАЯ Латынина. С обгрызенным мозгом.