Когда все люди доброй воли, слушая историческое послание президента, надев все лучшее сразу и задрав головы, толпятся вокруг свежевыкрашенных столбов с тарелками репродукторов в центре городов и сел, прижимают к уху вечные «Спидолы» и «Альпинисты» или приникли к экранам цветных телевизоров «Изумруд», я почему как есть неприльнутый и с незадранной головой?
А потому что, хоть шоу и есть, но его маловато будет.
Никто в зале не машет плакатиками с надписями « Любим!», «Женщины Ямала хочут вас!», «Дайте слово деревне Чебутыкино!».
Матвиенко не просит подарить ей костюм Снегурочки, а Жириновский – вкрутить лампочку в его подъезде, Поклонская с портретом царя не умоляет оживить его , а Милонов не требует выслать из страны геев…
Все сидят с напряженными рожами и опасливо хлопают, как Жванецкому на концерте для сотрудников ФСБ.
И только самые дерзкие из депутатов тайком пишут своим телкам в вотсапе: «Зая, ну не могу сейчас! Часа через два, не раньше! Пришли сиськи!».
Потому-то я и люблю больше Прямые линии – говорит то же самое, но в эфире веселуха, оптимизм и бодрость духа.
Послание
Когда все люди доброй воли, слушая историческое послание президента, надев все лучшее сразу и задрав головы, толпятся вокруг свежевыкрашенных столбов с тарелками репродукторов в центре городов и сел, прижимают к уху вечные «Спидолы» и «Альпинисты» или приникли к экранам цветных телевизоров «Изумруд», я почему как есть неприльнутый и с незадранной головой?
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