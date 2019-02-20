Глядя на Путина и его Федеральное Собрание, я думаю: ну и зачем было менять Леонида Ильича и его “отчетный доклад съезду КПСС” на все это? Труба стала ниже, дым жиже, кучу всего отрезали и сократили, вместо советских генералов [Читать...]

Сразу видно поколение, выросшее на политинформациях. Солидно и вдумчиво дети позднего СССР рассказывают друг другу про сложную международную обстановку, разрядку напряженности и американские першинги в Европе. У одной части фейсбучного спектра Доктор Хайдер снова начал есть. У другой [Читать...]