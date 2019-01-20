Интернет не убьёт телевидение

ИНТЕРНЕТ НЕ УБЬЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ, НО ТРАНСФОРМИРУЕТ ЕГО

(лонгрид)

Еще несколько лет назад я поражался, с какой яростью мне доказывали тезис о том, что интернет убьет телевидение. Как пример приводилось падение телевизионных рейтингов – в первую очередь новостных программ. И увеличение просмотров новостных сайтов. Но для начала зададимся вопросом – а связаны ли между собой эти два тренда?

С одной стороны, кажется, что связаны – люди получили новые быстрые каналы поставки информации. Причем, они у них в кармане – через смартфоны. Зачем ждать выпусков новостей по стационарному телевизору, когда новость можно получить здесь и сейчас? Причем и с фото, и с видео. Да еще и со ссылками на контекст.

Впрочем, при этом не учитывается эффект новизны. Общество получило новое окно, полиэкранное, удобное. Конечно публика будет торчать у него, отвергая окно старое. Но дальше начинает происходить не просто привыкание, а попытка сравнения и анализа – что же человек в этом новом окне видит. А главное – насколько то, что он видит, влияет на его отношение к миру. Если для зрителя важно – что он видит, насколько это созвучно его мыслям и убеждениям, насколько это интересно, то для тех, кто находится по другую сторону экрана (в том числе и экрана смартфона или монитора компьютера), важно – насколько та картина мира, которую они показывают, способна влиять на самого зрителя. И насколько глубоко такое воздействие.

Фактически телевидение как исполняло, так и исполняет пропагандистские функции. Но при этом необходимо сделать оговорку – речь идет не только о пропаганде политической, вполне оправданной, например, для общенациональных государственных каналов, где государство владеет контрольным пакетом акций и софинансирует бюджеты. Было бы странным, если бы оно не проводило свою политику на принадлежащих себе же мощных информационных ресурсах. Но пропаганда может быть и не политической – если мы говорим о пропаганде моральных устоев, общественных ценностей, новых тенденций, патриотизма, уважения к людям и так далее.

Когда апологеты новостного интернета противопоставляют себя этой пропагандистской составляющей телевидения, объявляя сетевые ресурсы свободными от пропаганды и какого-либо контроля, они почему-то все время забывают об этой роли пропаганды. «У меня нет телевизора» – говорят они, как бы подчеркивая, что не относятся к «зазомбированному быдлу». А потом вдруг у этих прекрасных людей всплывают голосования – нужно ли было отдать Ленинград немцам, или насколько морально оправданным было воссоединение с Крымом.

Но вот проходит время, прелесть новизны начинает спадать, и тут выясняется много интересного. Например, что медиаполе – это жесткая конкурентная площадка. А Бог любит большие батальоны. И всерьез бороться с телеканалами могут только редакции, имеющие хорошее финансирование и блестящие журналистские и редакторские команды. Что в мире новых интернет-СМИ – редкость. Еще не набрали жир, не сформировали кадровый запас. И тогда борьба за внимание переходит на уровень кликбейтности, когда важна не информация, а подача, заголовок, который привлекает внимание, увеличивает количество просмотров. Иногда – чистая провокационность. Достаточно открыть сайт mediametrics.ru, чтобы в реальном времени наблюдать этот процесс выгрызания внимания у аудитории.

Кликбейт позволяет вылезти в первые строчки рейтинга внимания любым редакциям или даже одиночкам. Но цена этому – стремительная замусоренность информационного интернет-пространства, огромное количество фейк-информации, информации не проверенной или просто пустой.

Кроме того, становится ясной и ангажированность многих интернет ресурсов.

Это очень хорошо видно на примере телеграмм-каналов, которые сейчас заточены под жесткую политтехнологию и пытаются любыми методами оказывать влияние на пусть ограниченную, но элитную аудиторию.

И самое время сейчас бы проводить исследования уже не телевидения, а интернет-СМИ – насколько они способны влиять на настроения общества или социальных групп, на которые направленны. Может оказаться, что подавляющее большинство публики потребляют информацию ровно так, как ее подают – поверхностно, с кратковременным эффектом. Не еда, даже не фатсфуд, а снеки, семечки. Развлечение. Быстро, вкусно, но никаких питательных веществ мозгу и всему телу.

Так же мы наблюдаем эффект от кардинального увеличения источников информации. Это как если человек сидит в комнате и слушает один голос. А потом количество голосов вдруг резко увеличивается – и вот они сливаются в неразборчивый гул.

Но разве можно тогда серьезно говорить о влиянии на аудиторию – все это огромное количество просмотров превращается в пшик.

Понятно, что в такой ситуации хаоса человек автоматически начинает выстраивать собственную линейку информационных источников – причем, не обязательно объективных, а созвучных ему лично. И вот тут, конечно, возможности интернета гораздо шире, чем у телевидения. Телевидение бьет по большим площадям. Интернет предлагает огромное поле для сегментирования.

Если смотреть вперед, то можно предположить – через некоторое время возникнет популярность таких интернет-СМИ, которые будут давать возможность составлять собственную новостную ленту агрегированных и проверенных, верифицированных машинным способом каналов. Это уже и сейчас происходит – настраиваемые лента Яндекс-дзена и подобные агрегаторы, но проблема именно в верификации, причем машинной, через нейросети, а возможно и искусственный интеллект. Чтобы люди могли читать не только то, что им нравится, но и то, что является наиболее приближенной к реальности информацией.

В этом случае и телевидение должно будет ответить бОльшей сегментированностью – возникновением бОльшего количества каналов, ориентированных на небольшие группы населения. И возможностью формировать пулы таких каналов в смарт-телевизорах. Этот процесс уже идет. И возможно, через некоторое время мы увидим, что рейтинги надо считать именно по таким пулам, а не только по отдельным каналам.

И с этой точки зрения, падение рейтингов отдельных каналов – не такая страшная вещь для телевидения – если она может быть замещена ростом рейтингов подобных пулов.

В конечном итоге, борьба в медиапространстве сведется не только к скорости подачи новости – это как раз теперь уже довольно сомнительный критерий из-за большого количества желающих успеть как можно раньше, но и к конкуренции проверенной и хорошо поданной информации для четко понятых аудиторий. Это будет борьба не между отдельными каналами или СМИ, а между пулами каналов – как в том же «телеграмме», где есть понятие «сетки» – нескольких разных каналов, принадлежащих одному акционеру. И которые обеспечивают бОльшую эмоциональную связь с сегментированными аудиториями, имея более глубокое на них влияние.

А это уже, возможно, приведет к трансформации самих новостных выпусков, исключению из верстки принципа «окрошки», потому что специализированная информация (светская, научная, медицинская и т.д.) будет необходима новостным службам специализированных же каналов своего пула – поэтому для повышения их смотрения надо будет не пересекаться.

Таким образом, появление интернет-СМИ не уничтожает телевидение, а заставляет его трансформироваться по новым лекалам. И повышает конкуренцию телевидения против интернет-СМИ, тем более, что технически телевизионная картинка вполне теперь может быть оторвана от телевидения и перенесена в интернет, что может привести, в частности, к появлению вообще личных каналов на основе агрегаторов телепрограмм. Но это будет уже следующий этап.