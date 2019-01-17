Старики сказывают, что когда-то в стародавние времена, конкурс “Евровидение” был песенным. Там люди пели ртом. Только пели ртом. Вернее нет, ртом только пели.

На сцену выходили тети и дяди в модных туалетах и пели в микрофон про ляля и айнана.

Говорят, что этот конкрус выигрывала АББА и Тото Кутуньо.

Я специально посмотрел список победителей. Действительно, АББА и Тото Кутуньо. Остальное какие то люди, имена которых для меня говорят примерно столько же, сколько названия шкафов в Икее.

Я этот конкурс, как любой здоровый человек не смотрю. Просто потому, что из песенного там осталось ничего. В основном это политическая хуйня, где дружественные страны голосуют друг за дружку вне зависимости от хуевости их представителя. А недружественные показывают друг другу эрогированный хуй, и тоже без привязке в исполнителю.

Одним словом, похуй что там поет хорват, серб в любом случае предложит ему залупу в качестве воротника. Не говоря уж о российском певце. Тут сразу сильно дохуя голосующих стран накидают столько залуп, что можно будет сшить шубу.

Одним словом, в последнее время участвовать в этом конкурсе означает зафаршмачиться. После этого уже ничего не страшно. Ни шконка под нарами, ни перья в жопе.

Кстати о перьях. Если раньше по свидетельствам стариков в конкрусе участвовали дяди и тети, то теперь шанс на победу имеет только существо с гендерной и прочей окрасной “фмгпоймичего”. То ряженые хрипящие ебланы из Финляндии, то бывший чува, ставший бабой,то баба с бородой, то мужчина из Португалии, который вот-вот покинет эту бренную землю, то толстая девочка в люминесцентных лосинах на всю жопу, то вообще, прости господи, Дима Билан с Плющенкой на рояле.

Короче, побеждает неведомая хуйня. И если вы не неведомая хуйня, то шнасов у вас хуй целых. хуй десятых. И сотых тоже хуй.

Хотя можно спеть песню про то, как вас кто-то пиздил, унижал, притеснял и так далее. Это толерантность, сэр. Тут такое тоже может проканать.

А недавно на европейском конкурсе баба из австралии выступала. Хули нет-то? Все обломалось в доме Смешаловых.

Одним словом, если вы карлик -ампутант, зоовил-колясочник или просто милый маленький вомбат, то у вас есть все шансы попробовать. Уметь петь не обязательно. а желательно вообще не петь. Просто быть самим собой. Нет, можно еще для верности выутатуировать на лбу женскую половую писю. Или вставить в жопу перья, о которых я говорил выше (вот и пригодились).

Исходя из сказанного, я совершенно не удивлен тому, что от России в этом году выступят сразу две фигпойми. Серожа Лазарев и Киркор Филлипович. Очень даже гармонично. Цыганская бабушка и выращенный лошадями из табора мальчик, которого спиздили много лет назад возле метро “Выхино”.

Вообще выступать парами офигенная идея. Пару советов на последующие годы: Ваенга и труп Ленина, Лепс и Назарбаев, Валуев и бурундук.