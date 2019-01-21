Еврейские фамилии

На протяжении долгого времени евреи обходились без фамилий. Фамилии им были абсолютно не нужны. Сословности у евреев не было, дворянства, чтобы выебываться своим древним родом тоже. У всех евреев был и без того древний род, поэтому понтоваться им не имело никакого смысла и толку. Все евреи более или менее были равны в общине, и если кто-то и поднимался на торговле Россией или продажей воды из крана, то его уважали, как удачливого бизнесмена, но никакой дополнительной привилегии это не давало.

Поэтому испокон веков любой еврей именовался, например, как Иосиф сын Давида. И все.

Но в 1804 году в России вышел императорский указ о присвоении евреем наследственной фамилии. Но исполнение этого указа растянулось аж на 50 лет.

Надо сказать, что до конца 17-го века, евреев в России не было от слова вообще. Евреям запрещалось не то, чтобы селиться, а даже въезжать на территории России. Исключение составляли выкресты. Хочешь жить в России, становись, как все ибо не хуй.

Но в конце 17-го века Речь Посполитая крякнула, большая часть перешла в состав России, а вместе с новыми территориями, в нагрузку, отошло и полмиллиона евреев, обильно расселившиеся на территории Польши, Литвы, Латвии и прочих частей бывшей Речи.

Надо сказать, что на территории почившей Речи Посполитой, евреи приехали с запада, в Автрии и Германии, где фамилии присваивались достаточно давно.

Но и эти бывшие автро-германские евреи особенной дисциплиной не отличались, откровенно кладя обрез на такие формальности, как фамилия. Евреи продолжали решительно не понимать на хуя она им нужна, если от нее нет никакого гешефта, а один геволт.

Если кто-то и сохранял фамилию, то Коэны (со всеми интерпретациями Каган, Коган, Каганович, Кагановский, Каганский) и Леви (Левит,Левин, Левинский, Левинсон и т.д.), так как это были потомки доисторических жрецов Храма -Коэнов и их помощников- Леви.

Ну, конечно, евреи в большинстве своем не долбоебы, хотя и встречаются. Поэтому понимали, что надо как-то отличать Янкеля сына Исаака с одной улицы от Янкеля сына Исаака с другой. Поэтом у в ходу были клички. Например Янкеь Ойстрах (австриец) или Янкель Шнайдер (портной), а то и Янкель Гольцикер (дровосек).

Положение евреев, оказавшихся в составе России было незавидным. Еще недавно напрочь отрицавшая их существование страна, вынуждена была принять их в свои граждане, хотя относилась к ним по прежнему хуевато. Кроме того многие семьи были разделены из-за дробления Речи Посполитой. Если добваить консерватизм еврейских общин, то принятие фамилий евреи откровенно манкировали.

Но рано или поздно пришлось.

Естественно, проще всего было давать фамилию по старейшему представителю рода. Так появились Ароновы, Ицковы, Абрамов и т.д., а если таковой была женщина, то Ривкины, Миркины, Малкины, Шейдины. Примерно в начале середине 17-го века в одной еврейской семье, на границе Польши и Литвы, родилась девочка, которой предстояло в двадцатых годах 18-го века стать матронимом новой родовой фамилии- Гутины. И звали девочку, как не трудно догадаться, Гута.

Кроме того фамилией могло служить место жительства или приезда. Так появились Слуцкие, Гомельские, Могилевские, Виленские, Жаботинские, Полонские, Столовы, Бузовы (да, да, местечко бузы, прямо стыдно признаться) и так далее.

Иногда требовалось, чтобы фамилия еврея отличалась от христианской, поэтому Слуцкие становились Слуцкерами, а Пинские Пинскерами и т.д.

По фамилии можно было узнать место получения фамилии. Например, в Польше появились Абрамовичи и Шмулевичи, а в Литве или Латвии Райцисы и Марголисы.

Частенько фамилиями оставались бывшие клички Альтман (старик) или Шаферман (шафер на свадьбе) или профессии -Зальцман- солеторговец, Шустер- сапожник.

Самые изъебистые и религиозные составляли свои фамилии из аббревиатур Кац (Коэн цедек – праведный священник»), Сегаль (Сган Леви – помощник Леви), Маршак (Морейну а-рав раби Шмуэль Койдановер – наш учитель раввин Шмуэль Койдановер).

Когда в российскую армию стали забирать бесфамильных сыновей евреев, то не запариваясь, давали им фамилии Иванов, Петров, Сидоров Так появились евреи с абсолютно русскими фамилиями.

Австрийским и немецким евреям, которые приехали на территорию России повезло больше, на родине им разрешали придумывать фамилии самим. Так появились Розенберги (гора роз), Гольдманы (золотой человек), Эрлихи (честный). Но стоила услуга дорого, поэтому если уж такие фамилии покупались, но хранились, как серебряные ложечки.

Кстати Ротшильды когда-то не были в состоянии купить фамилию, поэтому их стали называть по вывеске красного цвета, которая висела на входе в их лавку. Рот-красный-Шильд-щит, вывеска.

Таким образом, Антон Палыч Чехов , сказав, что нет такого предмета, которые не подошел еврею для фамилии, был прав.