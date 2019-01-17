Эх, дураком был Гитлер, что не любил евреев и Быкова…

Обсуждают слова Быкова о Гитлере.

И не поняли, ЧТО он хотел сказать. А сказал он очень важную вещь. Об ИНФИЛЬТРАЦИИ евреев в русскую интеллигенцию перед войной. И о способности ПРЕДАТЕЛЬСТВА этой интеллигенции. То есть они сдали бы все и всех – и бравурно приветствовали бы гитлеровские войска. Если бы …не заботились о своей шкуре.

И они ЖАЛЕЮТ об этой ошибке Гитлера. Не уничтожать надо их было, а СОТРУДНИЧАТЬ. Тогда бы Гитлер послужил ТРАНСПОРТНЫМ средством для евреев. И был бы завоеван весь мир. Помогли бы нацистскому ослу. Взгляды -то одинаковые. Наци – превыше всего.

Но Гитлер дураком оказался. Антисемитом примитивным. И все испортил. О чем наша либеральная интеллигенция давно и упорно шепчется. А вот Быков заявил во всеуслышание. Он уже не боится. Потому что чувствует, что инфильтрация прошла успешно. Все важные органы захвачены. Поэтому чего бояться- то?

Мало того, нацизм Гитлера и нацизм наших либеральных друзей – он очень похож. О чем уже не стесняясь пишут и говорят наши светлоликие , дескать, а кто вы такие – ватники, славяне? быдло, которое не эволюционировало до сих пор..

И мы – мы идем на поводу. Мы боимся их обидеть . мы деликатные. Как заметил Куприн в позапрошлом веке:

” Давно уже бежим под хлыстом еврейского галдежа, еврейской истеричности, еврейской повышенной чувствительности, еврейской страсти господствовать, Можно печатно, иносказательно обругать царя и даже Бога, а попробуйте-ка еврея?!

И ведь не поспоришь..