Нетолерантное

Выкиньте из библиотеки Бичер Стоу, Харпер Ли и Маргарет Митчелл. Они сыграли с Америкой злую шутку.

Теперь в США – все по честному. Черные – хозяева. Которые иногда разрешают себе работать. Кое-как.

Мои первые впечатления от НЙ – я интересуюсь гейтом( выходом) на посадку в Атланту. “Цвани” , – бросает лениво огромная задастая черная тетка. Это – двадцать на диалекте черных. Тогда встал в тупик.

Затем грязный залапанный стакан с мохито – и возмущение на требование его заменить.

Бедный избитый чемодан. Я видел из самолета, как черные весело их наяривали ногами – играли во что-то..

Черный седой негр в полуразваленном такси – у него библия, но навигатора нет. Еле нашли мой отель. Кое-какая уборка. Тоже черная горничная.

Ограбление на моих глазах, когда черный подросток вырвал из рук сумочку у тетки на стоянке такси – весело, незлобиво.. На Бродвее.

Кошмарное метро. Черные бомжи, спящие на остановках.

Черная кг на 180 красотка -стюардесса. Которая швыряла пакетики с чипсами , тайфуном проносясь в проходе. Больше ее не видно было. Забитый туалет, напрасные звонки.. Сервис.

И единственная мысль – это им бумерангом прилетело. Ничто безнаказанно не проходит.

И белые американцы невероятно отупели не просто так, а именно по поводу толерантности.

так что дополнительно надо забыть про Джека Лондона, Марка Твена и прочих писателей. не востребованы.

Совокупный средний разум штатовцев может теперь воспринять только шутки Трампа, фильмы о раздувшемся поедателе пиццы, выпускающем газы и мультике о губке-бобе..

Хоть этого у нас нет.. не завозили и не освобождали рабов..