Как будет выглядеть современная киноэкранизация «Грозы» Островского?

Трагическая судьба Кати, жены олигарха средней руки, занятого исключительно душным механическим сохранением нажитого в смутные времена родительского капитала с помощью сети продуктовых магазинов для бедняков? А доведение до самоубийства возьмёт на себя свекровь главной героини — депутат Госдумы, принимающая бесчеловечные законы, а на досуге выпускающая пар и подталкивающая невестку броситься с крыши Москва сити…