{ 17 января 2019 }

«Гроза»

Рубрики: [Фейсбук]  

Как будет выглядеть современная киноэкранизация «Грозы» Островского?
Трагическая судьба Кати, жены олигарха средней руки, занятого исключительно душным механическим сохранением нажитого в смутные времена родительского капитала с помощью сети продуктовых магазинов для бедняков? А доведение до самоубийства возьмёт на себя свекровь главной героини — депутат Госдумы, принимающая бесчеловечные законы, а на досуге выпускающая пар и подталкивающая невестку броситься с крыши Москва сити…

Дмитрий Мишенин

Cоздатель арт-проекта Doping-Pong, один из пионеров российского digital art., а по совместительству – публицист, автор российских и зарубежных молодежных журналов от «Птюч» и «ОМ» до PiG и «Хулигана». Несмотря на занятость, всегда находит время на занятия журналистикой.

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