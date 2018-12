«Мэри Поппинс возвращается»: Старомодное семейное приключение

В век одержимости студией Дисней коммерциализацией посредством пересъёмок своих классических историй на новый лад, превращения мультфильмов детства в современные игровые фильмы, увидеть что-то по-хорошему старомодное — подобно сказке. И вот, когда экраны заполонили совершенно необязательные пересказы «Красавицы и чудовища», «Золушки», «Щелкунчика» с живыми актёрами и мёртвым духом настоящего волшебства, а впереди уже вовсю дожидаются своего часа «Аладдин», «Король лев», «Дамбо» и «Мулан», выходит продолжение диснеевской классики «Мэри Поппинс» 1964 года. Но на этот раз обошлось и без принудительного осовременивания истории, то есть без всяческих кивков в сторону всевозможных меньшинств и попыток отразить текущие настроения в прогрессивном обществе, и без насильственного омолаживания музыкальных номеров с помощью улучшенной компьютерной графики. Машина времени Дисней использована в кои-то веки не для черпания новых идей из прошлого, а для отправки зрителя туда, где он вместе с Мэри Поппинс когда-то беззаботно наслаждался детством, плескаясь в ванне невероятных фантазий.

С тех пор, когда Мэри улетела от семейства Бэнксов на воздушном змее, прошло немало лет: за это время Англия погрузилась в эпоху Великой депрессии, а ещё некогда совсем юные и непоседливые Майкл (Бен Уишоу) и Джейн (Эмили Мортимер) повзрослели. Майкл не так давно овдовел и теперь воспитание детей — Анабель, Джона и Джоржи — полностью свалилось на его плечи, как и огромные долги, из-за которых Бэнксы рискуют лишиться дома. Его сестра, живущая неподалёку, помогает всем, чем только может — и присмотрит за детьми, пока Майкл на работе в банке, и поможет домохозяйке Эллен (Джули Уолтерс) с уборкой, но когда на пороге дома появляются кредиторы с уведомлением о скором выселении, семейство Бэнксов окончательно впадает в отчаяние. Небольшая искорка надежды вспыхивает, когда Майкл вспоминает о том, что их отец был акционером банка и доказывающий этот факт сертификат может спасти семью от выселения. Вот только где находится эта бумажка, не знает никто.

Но не спешите грустить, вскоре столь депрессивную действительность и трудные будни наших героев разбавляет волшебство — а именно возвращение лучшей в мире няни Мэри Поппинс (Эмили Блант). Она вместе со своим верным другом, фонарщиком Джеком (Лин-Мануэль Миранда), привносит немного красок и радости в серые, печальные дни, в которых увязли Бэнксы. И пусть дети на этот раз более воспитаны и самостоятельны, чем когда-то были Майкл и Джейн в их возрасте, работы для Мэри и здесь находится в достаточных количествах. На этот раз её задача обратная — не воспитать и образумить, а научить их снова быть детьми, причём это относится ко всем членами семейства Бэнкс, даже позабывшим, что магия реальна.

Особенность оригинального фильма заключалась в гибриде настоящих актёров и анимационных номеров — обычно всё это сопровождалось танцами и пением. Режиссёр «Возвращения», Роб Маршалл, которому мюзикл жанр родной, максимально бережно относится к классике пятидесятилетней давности и сохраняет её дух, используя точно такую же анимацию, знакомую нам по «101 далматинцу», «Леди и бродяге», «Красавице и чудовище» и остальным анимационным шедеврам студии тех времён. Благодаря такому подходу кино 2018 года ощущается по-хорошему старомодным семейным фильмом, нацеленным на аудиторию всех возрастов.

Эмили Блант излучает уверенность и очарование в роли титульной героини, со всей важностью и достоинством воплощая на экране Мэри Поппинс, однако даже столь безупречное кастинговое решение затмевает Лин-Мануэль Миранда в роли фонарщика. Он чарует зрителя буквально с открывающей сцены, а в дальнейшем лишь подтверждает свою безупречность, прекрасно сочетая в себе сразу три амплуа — актёра, певца и танцора. Музыкальные номера с ним, возможно, наиболее заковыристо-поставленные с точки зрения хореографии, чему служит подтверждением, например, сцена в импровизационном цирке. Тем не менее, как бы красочны и веселы они не были исполнены, большинство песен и танцевальных номеров в фильме чересчур затянуты, а к концу и вовсе утомительны. Но и это только полбеды: ни одна музыкальная композиция в «Мэри Поппинс возвращается» не может похвастаться какой-то запоминающейся мелодией, отчего, во-первых, тебе не хочется подпевать во время просмотра, а во-вторых, ни один мотив не остаётся с тобой после выхода из зала. Это вам не City of Stars из «Ла-Ла Ленда» и даже не This is Me из «Величайшего шоумена».

Порой фильм слишком сильно сам себе на уме. Некоторые из композиций, который вроде как должны нести в себе какой-то урок для детей и взрослых, из-за своей нагромождённости теряют тот универсальный посыл, что был заложен изначально. Так, например, смысл одной из песен — разжечь у детишек желание читать, но он безжалостно оказывается погребён под какими-то очень локальными примерами и далеко не самыми смешными шутками про старушку. То есть получается следующее — детишки не улавливают посыла, а взрослые банально скучают. И так, к сожалению, во время большинства музыкальных номеров. Но когда музыка затихает, «Мэри Поппинс возвращается» становится образцовым семейным фильмом, к которому очень трудно найти претензии. Актёры замечательно подобраны, герои хорошо прописаны, атмосфера холодного, промозглого Лондона прекрасно передаётся через туман и пасмурные улочки, по которым два раза в день разъезжает на своём велосипеде никогда не унывающий фонарщик Джек.

Среди героев второго плана нашлось место и Мэрил Стрип, которая сыграла странноватую кузину Мэри по имени Топси, и Колину Фёрту, примерившему строгий костюм коварного главы банка Уилкинса. Последний как раз и выступает в роли волка, то бишь главного антагониста всего фильма, и здесь тоже можно упрекнуть картину Маршалла, ибо хорошей сказке нужен хороший злодей, а Фёрт всё же не дотягивает до такого статуса. Однако «Мэри Поппинс возвращается» определённо заслуживает звания главного семейного фильма 2018 года и становится лучшим игровым диснеевским проектом для детей со времён «Большого и доброго великана» Спилберга и «Пита и его дракона» Лоури, вышедших аж в 2016-м году.