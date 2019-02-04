Физическая гармония

Зачем, на кой, какого рожна, за каким чертом Елена Проклова, посегодня красивая настолько эпически, что кажется, будто она способна транслировать небесную гармонию, начала вдруг рассказывать, что романов с коллегами у нее было поболе, чем жителей в скандинавских странах, – для меня не квадратура круга, а совершенно эксплицитная интенция.

Никому из них, некогда гранд-дамам, не хочется, чтобы в рассуждении их употребляли вот это слово убийственное “некогда”, никому из них не хочется думать, что именно про них изрек Жванецкий: “Некоторым лучше стареть дома”, каждая из них тщится казаться живым образцом чуда в первую очередь физической гармонии, они, как им сдается, слишком тонко устроены для грубого мира, и Наталья Варлей вспоминает, что Гайдай запер ее в комнате не для того, чтобы рассказать, что онтогенез повторяет филогенез, а потискать чтоб.

По иронии судьбы эти откровения детерменируют полный крах, а ведь расчет был совершенно иной.

Когда кругом трещат про Лободу и Бузову, одну из которых обрюхатил оглашенный немец, а вторую бросил вероломный футболист и пытался объегорить сыровар, а не о тебе, Лене Прокловой, в которую, потеряв напрочь голову, когда-то втрескался сам Андрей Миронов, тебе начинает казаться, что ты “не едешь в поезде, а вручную катишь пейзаж”.

Харрасмент и феминизм с суфражизмом здесь ни при чем, а при чем заранее проигранное испытание невостребованностью, при чем – пронзительное, беспросветное, удушающее одиночество, когда из вчерашней красотки ты, как Наталья Кустинская, превращаешься в объект анализа внешнего вида и состояния здоровья, не исключая психического.

И анализ сей – беспощадный, как отношения Марии Захаровой с ею же придуманными врагами.

Коллизия эта, для меня элементарная, отчетливо отражает затейливый рельеф почти любой женской души.

Почти – потому что невозможно представить, чтобы о своих романах трещали Галина Волчек или Анна Шатилова.

Другая порода, им нет равных в умении эту породу блюсти.

Елена же Кондулайнен, которая хочет, чтобы все узнали, что у нее были интрижки с режиссером Г.Товстоноговым (с ее слов), с драматургом А.Володиным (с ее слов) и артистом Б.Титомиром (тут и слова не нужны, этот крутил со всеми сряду), хочет крикнуть: “Эй, я еще здесь!”.

Она тоже из ряда некогда изрядных красоток, объединенных в группу “добиться столь многого со столь немногим”.

У ученых мужей, большинство из которых те еще козлы-мизантропы, это называется “беспросветными безднами экзистенции”, у алчущего сплетен народонаселения проще, сермяжнее – “поезд ушел”.

“Вагончик тронется – перрон останется”, но на перроне-то жизнь продолжается, какая-никакая.

Чаще – никакая.

Но Андрей Миронов в том, что жизнь – “никакая”, совсем не виноват.

