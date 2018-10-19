Утомление духотой

ЭКСПОЗИЦИЯ.

«Главное — это величие замысла».

Так изрек БРОДСКИЙ.

Но он же молвил: «Главное — это величие Участи».

По осени никому не давайте повода заподозрить себя в ипохондрии; это ж баснословная пора, благословенные деньки!

Или вас, как меня, духота не утомила?

Осенью основа основ — точный, точечный выбор артефактов в пандан настроению. И ковровая бомбардировка отменным настроением, зиждущимся на силе и милосердии, симбиозе, воспетом еще Черчиллем.

Вместо шелухи необеспеченных смыслом слов читайте только мои этюды, а не то не миновать вам затмения на почве безвитаминья.

Напротив, книги, кино, музыка помогут вам стать грозой ненастных минут, ненасытным жизнелюбом.

Только не уважающие себя люди куксятся осенью и не читают моих обзоров, в чью сверхзадачу входит — заразить вас любовью к каждому мгновению, буковке, звуку и кадру, бо они неповторимы, как смех наших детей.

ФИЛЬМЫ.

“УБИЙЦА-2″.

Первого “Убийцу” снимал ДЭНИ ВИЛЬНЕВ, а это теперь настолько брутальный визионер, что снимать продолжения ему неинтересно.

Зато остались исключительные ДЖОШ БРОЛИН и БЕНИСИО ДЕЛЬ ТОРО, эффектно визуализирующие строчку “Вы не позитивны, смотреть на вас противно”.

Разумеется, самые “завалящие личности” здесь — кабинетные ублюдки.

Разумеется, солдаты-заложники.

Превзойти первую часть второй не удалось, хотя бы потому, что там была ЭМИЛИ БЛАНТ, а здесь некрасиво постаревшая КЭТРИН КИНЕР.

Но от Бролина и Бенисио, двух патологических щеголей, глаз по-прежнему не оторвать.

“ЗОЛОТО”.

После триумфальных “Далласского клуба покупателей” и “Настоящего детектива” каждую роль МЭТЬЮ МАККОНАХИ я жду, как откровения.

Однако этот фильм — не откровение.

Говорить о нем можно с умеренной симпатией.

Персонаж ММ — золотоискатель, в конце он срывает джек-пот, но в течение фильма он пьет и куролесит столько, что диво, что уцелел.

“ДРАКА В БЛОКЕ 99″.

“В прельщении гордого ума своего дерзко восстал он на…” ублюдочного кормчего мафии.

Главный герой — дилер, на последнее дело ему навязывают в сподручные двух придурков; разумеется, кретины его подводят, он попадает в каменный мешок, и, чтобы спасти оставшуюся без него беременную жену, ему нужно перебраться из одной тюрьмы в другую, где еще кромешнее, а уже там, в блоке 99, пришить неведомого хлюста.

Я всегда считал ВИНСА ВОНА настоящим королем пердунов, но в этом фильме он пугающе хорош.

СЕРИАЛЫ.

“РИВЕР”.

А вот про СТЕЛЛАНА СКАРСГОРДА все давно знают, что он — актерище первостатейный, многие, кому не везет (или везет?) оказаться с ним на одной съемочной площадке, тщатся быть с ним на равных, но именно что тщатся: ристалище им жестоко не удается.

Это превосходный мини-сериал, хотя по жестокости же, беспросветности, кромешности ему равных нет.

Расследование убийства напарницы, а Скарсгорд игрой парализует.

“ЧЕРНЫЙ СПИСОК”.

Разные я наблюдал мутации и трансформации с людьми, но как в такого полуинфернального гангстера эволюционировал симпатяга ДЖЕЙМС СПЕЙДЕР (“Юристы Бостона”, “Звездные врата”), ума не приложу.

Лысый, то ли кряжистый, то ли корпулентный, со взором буравящим…

Интеллектуальный исполин, бандюган с устрашающе колоритным прошлым помогает ФБР.

Крепкий сериал, но на один сезон.

“БЕССТЫЖИЕ”.

Говорят, британский оригинал еще развязнее. Куда уж. Один УИЛЬЯМ Х. МЕЙСИ, играющий совершенного забулдыгу с рожей незадачливого комбинатора, все время жалующийся на сволочную карму, чего стоит.

Секс и мат, мат и секс.

Маргинальный сериал, но по временам очень обаятельный.

МУЗЫКА.

“РINK FLОYD”.

“ТНЕ ЕNDLЕSS RIVЕR”.

О легендах, что о покойниках, — либо аллилуйя, либо молчать, а “Пинк Флойд” — совершенные легенды.

Но этому альбому, этой скуловоротной комбинации звуков, не поможет, даже если вы нажретесь.

Артефакт эпохи, не более.

ЕМINЕМ.

“RЕVIVАL”.

С первого дня в этом бизнесе бледнолицый хлюст, фат, выжига живет под девизом, украденным у меня: “Я приперся, как Король, а уйду, как Легенда”.

Вниманию наших местечковых рэперов: мастер-класс по артикуляции и вместе пулеметной речи — 15-ая пьеса, “ОFFЕNDЕD”.

Эминем, каналья, до сих пор чемпион по излитию злобы.

Ему на этом альбоме подпевают: БЕЙОНСЕ, ЭД ШИРАН, АЛИСИЯ КИС, ПИНК!!!

Альбом спродюсирован ДОКТОРОМ ДРЕ И РИКОМ РУБИНОМ.

Добротно сработанный альбом с фирменной крикливой формой изложения, парень все реже матерится, все чаще сокрушается, укатали сивку крутые горки.

КНИГА.

ЛЕВ ДАНИЛКИН.

“ПАНТОКРАТОР СОЛНЕЧНЫХ ПЫЛИНОК”.

Очень мне нравится название книги, очень-очень мне нравится, КАК пишет ЛЕВ ДАНИЛКИН.

“Я пришел, как король, и ухожу, как легенда”: это, конечно, не про Ленина.

Все, что недоросли знают про В. И. Ленина, это то, что какой-то труп лежит в Мавзолее, и почему бы его не похоронить по-людски.

Но, как ни крути, то была грандиозная личность, и Данилкин занимается не дегероизацией, а исследованием феномена этого, в общем, глубоко несчастного человека.

ЭПИЛОГ.

“Иногда я начинаю жалеть себя, а в это время великий ветер несет меня по свету”.

Что это?

Откуда это?

Про что это?

Семантические это вопросы или антропологические?

Жизнь — это эзотерический ребус, и именно за это я ее обожаю.

Семьдесят шесть лет прожила АРЕТА ФРАНКЛИН, ходячий символ музыки соул на протяжении двух веков.

Решительно невозможно лично для меня не всплакнуть по этому поводу, потому что лично для меня не было женщины авантажнее, когда Она пела.

Ее песни учат не капитулировать перед жизнью.

Она была голиафом музыки, и БОРИС БАРАБАНОВ очень точно назвал статью о ней: “Соул Земли”.

Вот это и называется: “транслировать небесную гармонию”.

Если у человека есть баллады ДЖОРДЖА МАЙКЛА, госпел-записи Франклин, стихи КУШНЕРА И ГАНДЛЕВСКОГО — такой человек готов к любой невозможной миссии.

Дожив до мафусаиловых лет, я уяснил одно: не будешь являть необычайную прыть, превозмогая себя и обстоятельства, — останешься не у дел.

Но иногда, по временам, можно и должно поплакать.

Как я сейчас, слушая попеременно Арету Франклин и Джорджа Майкла, успевших спеть о том, зачем мы здесь.

(Ради чего-то очень хорошего. Определенно).