«Взгляд» & рок-музыка

В октябре 1987 года стартовал «Взгляд». В прошлом году, к 30-летию проекта я устроил опрос по теме: «Считаете ли, что действительно «Взгляд» и рок-музыка развалили СССР?» Ответили не только рок-музыканты, но и маститые ТВ-мэтры.

Александр Градский:

«Я считаю, что рок-музыка оказала огромное влияние на людей, в особенности на молодых и пытливых, постепенно приучив их не стесняться собственных открытых эмоций и самовыражения как такового. «Взгляд» — это обыкновенная попытка начальства догнать очередной давно «сбежавший» поезд. Всё что на ТВ происходило и происходит по сей день — есть полуправда и пропаганда в одном флаконе. И по-иному не было и не может быть. Везде, всегда, всюду и во всём мире…

Конечно, рок, изменивший психологию многих, оказал воздействие на людей, главным образом усугубив негатив по отношению к угрюмому догматизму, до чертей надоевшему и населению, и даже самим догматикам. Однако главную роль в развале империи я бы отдал самим коммунистам.

1. Не сумели вовремя трансформироваться и приспособиться к техпрогрессу, в том числе: провести экономические реформы, разрешить частную собственность и свободную инициативу.

2. Наделали кучу глупостей, вроде госнезависимости РФ от СССР (12 июня), за этим бредом ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РФ сплошь из коммунистов состоявшего, и все остальные республики

о своей независимости заявили.

3. Наконец, ГКЧП идиотское… и не менее дурацкая борьба Ельцина с Горбачёвым, закончившаяся БЕЛОВЕЖЬЕМ…

4. Индивидуальные «кайфы» местных национальных элит (Ленину и Сталину привет за их создание).

И еще много всяких «мелочей»…

«Взгляд» — одна из этих «мелочей», но как всегда у нас: немного правдивая, немного лживая, немного комсомольская, немного фрондёрская, в меру умная, в меру тупая и далее по списку… но… ТВ — ЭТО ГОСКНОПКА, и это решающий фактор!

Чуть НЕ ТУДА, И НЕТУ «Взгляда». А рок есть, хоть и так себе…»

Владимир Зелик:

«Склонен думать, что очень многие участники рок-движения в стране воспряли духом с приходом «Взгляда». И хотя прямой взаимосвязи между качеством рок-материала и этим душевным подъемом всё же не было, как мне кажется, но какое-то высвобождение энергии произошло.

Стало разрешено многое из того, что ещё пару лет назад казалось немыслимым, а «Машина времени» так вообще отправилась за границу! Да не в какую-нибудь Болгарию, а в самую настоящую Японию! И это после запрета выступать в Москве!

Но в то же время не считаю, что рок-музыка вкупе со «Взглядом» развалили СССР. Это было бы слишком просто! Причин распада Советского Союза множество, но советская рок-музыка к этому отношения не имеет никакого. К тому же и само это понятие — «советская рок-музыка» — очень странное. Лучше всего на эту тему высказался лидер группы «Воскресение» Романов — «русская рок-музыка как морская свинка — и не морская, и не свинка»!».

Аркадий Кайданов:

«Мне кажется, что эту мысль запустили в широкие народные массы наслаждающиеся собственной манией величия телевизионщики и рокеры перестроечного времени. Конкретные ребята просто оказались в нужном (или ненужном) месте в нужное (или ненужное) время. Это как на мосту, особенно, если он не очень прочный, попасть в резонанс с его колебаниями. «Взглядовцы» и рокеры попали. Но мост и так уже дышал на ладан».

Ингвар Коротков:

«Не знаю ничего насчет «Взгляда»… Когда Союз и так уже был развален. А вот насчет рока могу сказать определенно — да.

Именно он (как и вожделенные джинсы) вселил в стойкие советские умы, что мы живем серо и буднично…

А вот там — на родине сверкающего Рока, там где обитают «Веаtles», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Queen», «Black Sabbath», «Iron Maiden» и т. д., там — истинная жизнь. Сверкающая и недоступная.

Речь не шла о свободе — мы не считали себя подневольными. Речь шла о ДРУГОЙ — красивой жизни. Богатой жизни. Где каждый одет в слегка потёртые восхитительные джинсы, легко бросает доллары, пьёт виски и катается в открытых кабриолетах. Унылая стабильность нашей тогдашней жизни просто бесила. Закрытость только будила фантазию. Каждый, именно каждый — как наши либералы сейчас — были уверены в золотых россыпях Америки. Что там и есть — справедливость. И всё это сделал Рок.

Я сам был «агентом влияния», потому как нёс эту музыку на дешевых самопальных инструментах в мятежные души трактористов и доярок по многочисленным деревням и посёлкам СССР…

«Взгляд» смотрели все… Но популярность Цоя и Шевчука пришла много раньше. И только благодаря полуподпольной записи на мягких пластинках. Были такие — для проигрывания на радиолах со скоростью 78. Кто их записывал и выпускал — загадка. Но весь иностранный рок и начало русского рока — на них были. Первая такая пластинка была — сборная солянка — записи Ленинградского рок-клуба и там же Цоя, кажется в 1983 году… Жаль не сохранилась.. Эти пластинки лежали в каждом киоске. В провинции пользовались бешеной популярностью. Плюс — перепись магнитофонных лент.

Так что «Взгляд» зацепил уже вполне раскрученных популярных отечественных рокеров. И вряд ли «революционность» была ключиком к успеху. Просто это был — русский рок, первые рок-баллады… Значит, можем? Вот это и привлекало.

Вы ставите ТВ — то есть передачи на нём — революционными зачинщиками. Вряд ли это так. ТВ — это подтверждение популярности группы. И только. Констатация факта — их заметили и официализировали».

Лариса Кривцова:

«Взгляд» открыл «советский рок». До этого как будто такой музыки и не было. Стихи музыкантов той эпохи — Макаревича, Гребенщикова, Цоя, Шевчука — неравнодушный, эмоциональный взгляд на многие проблемы. Их песни были как глоток свежего воздуха».

Отар Кушанашвили:

«Нет, нет, нет, нет, вы должны спервоначала объяснить мне, тёмному, что вы разумеете под «роком». Кто его полномочно представлял тогда, не говоря о том, кто его играет сейчас.

Уж если обожаемый мной незабвенный Майкл Хатченс не осмеливался называть себя рокером, а жизнь спустя Е. Маргулис насмешливо откроет Е. Ю. Додолеву, что «МАШИНА» — это не рок и не про рок ни разу, а кантри и про кантри все разы и на все лады, то у меня к вам просьба: перво-наперво конвенция по дефинициям.

Для меня и Цой не рок, и Майк Науменко не рок, и Сукачёв не рок, я вахлак, чего вы хотите, я ж кутаисец, для меня рокер — это Игги Поп, и то потому, что ЖИВОТНОЕ, к тому ж бессмертное.

Посему на первую часть вопроса отвечу хитро: достославный проект «Взгляд» обнаружил, опубликовал этих дивных людей; чего же боле.

А вот что касается до журналистики, это другой коленкор.

Как для Артюра Рембо Бодлер, лично для меня «Взгляд» стал ВСЕМ: и ориентиром, и компасом, и кислородной подушкой, и стимулятором. Журналистике вообще он подарил оптику и дыхание, ретивое, ушки на макушке и конечности, а вам всем подарил меня; радуйтесь и шипите».

Андрей Макаревич:

«Это разговор на тему: «Разрушили ли «Битлз» железный занавес»?

Конечно, и да и нет.

Сработала масса факторов, и утверждать, какой из них имел первостепенное значение — по меньшей мере самонадеянно. То, что всё перечисленное (а также прочее неподцензурное искусство советских времён, литература, барды и т. д.) способствовали процессу — несомненно.

Еще больше этому процессу способствовала сама советская власть, ведя себя всё более и более бездарно».