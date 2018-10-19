Гармаш и Ургант

Не то беда, что хороший, небогатый и немолодой артист Гармаш с улыбкой счастливого идиота рекламирует ПОЧТА-БАНК – пусть подработает, а то мерзко, что молодой Ургант, уже не приходя в сознание рубящий бабло на всем возможном и невозможном, втюхивает людям говно-карту говно-банка ТИНЬКОФ!

И ведь знает, что втюхивает туфту, наперсточник-обаяшка!