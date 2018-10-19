{ 19 октября 2018 }

Гармаш и Ургант

Рубрики: [Фейсбук]  

Не то беда, что хороший, небогатый и немолодой артист Гармаш с улыбкой счастливого идиота рекламирует ПОЧТА-БАНК – пусть подработает, а то мерзко, что молодой Ургант, уже не приходя в сознание рубящий бабло на всем возможном и невозможном, втюхивает людям говно-карту говно-банка ТИНЬКОФ!
И ведь знает, что втюхивает туфту, наперсточник-обаяшка!

Аркадий Кайданов


Похожие посты:

Нет похожих(( Может быть это подойдет: Гару выступит с новым альбомом в Москве.

$LF

Оставьте комментарий



«««