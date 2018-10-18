Дурное свойство так называемых “простых людей” состоит в том, что им для счастья и радости всегда нужна фишка, всегда нужна мулька, нужны какие-то специальные развлечения и ухищрения, иначе жизнь кажется им банальной и скучной.

К примеру, едешь ты в машине с таксистом – и тот обязательно хочет врубить радио тыц-тыц-фм как можно громче, хотя вы едете вовсе не ночью, и он не засыпает. Не засыпает, но и не понимает: а чего в тишине-то, але? Занудно же.

Ну или свадьба. Если свадьба народная, то там должен быть тамада, какие-то игры, загадки, платье волочится по полу, ленты и украшения на лимузинах, Манежка с Поклонкой. Нельзя же просто взять, да и расписаться, а потом кого-то позвать, выпить и закусить. Это же так обычно.

И если ты знакомишься с девушкой из ПТУ, то она непременно считает, что в женщине, мужчине и их встрече должна быть загадка, интрига, тайна, чтобы сладко томиться неопределенностью, зато если девушка с философского факультета, то там или “в койку – да” или “в койку – нет”, но никаких тайн. В ПТУ этого не поймут. Фу, вульгарно и неинтересно.

И если ты где-то работаешь, но руководят этим всем люди адекватные, в своем узком кругу, то ты просто делаешь свою работу и деньги получаешь. Но если там происходит большая народная жизнь, то это именно жизнь, а не только работа: кто-то обязательно придумывает тебе коучей и тимбилдинги, униформу и правила, и превращает хорошее дело в ад “управления”. Иначе же неэффективно.

А если дикари руководят мегаполисом, то они не могут всего лишь убирать мусор, чинить трубы, строить дороги и реставрировать памятники. Разве об этом доложишь наверх, разве за эту тоску могут дать по-настоящему большой бюджет? Нет, они должны забить весь город огромными яйцами, искусственными деревьями, цветочными арками, каким-то нескончаемым праздничным маразмом. Иначе же нет развития.

Примитивная жизнь всегда очень сложна.

Культура там, где простота.