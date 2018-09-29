Одни перепечатывают “расследование” про Чепигу-Скрипаля даже без проверки. Другие едут в чепигину деревню, чтобы местные подтвердили схожесть. Местные видели его десять лет назад, но подтверждают. При этом говоря, что Чепига уже тогда сильно облысел, но это не смущает журналиста – он вообще не сомневается. Даже не думая что если речь о реальном разведчике, то корреспондент сознательно работает на иностранную контрразведку, предоставляя ей сведения для анализа. Во время войны за такое тут же бы к стенке поставили, а сейчас – ничего, все ради эксклюзива. Потом англичане выбрасывают нам тезис – мол, русским есть за что мстить Скрипалю, потому что он работал аж на 4 разведки стран нато, сдавая тех, кого знал по ГРУ. Он же был в отделе кадров. И все наши тут же транслируют, не задумываясь, а точно знал? Нелегалы, что, проходят по отделу кадров? А вы в этом уверены? Служили в ГРУ? И за 14 лет там никакой кадровой ротации? Никаких выводов после ареста Скрипаля в 2004-м? Это, вот, уровень расследовательской журналистики, что за рубежом, что у нас? Это скорее некомпетентность, нежелание думать.