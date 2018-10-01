И снова о Тарковском.

Хоть и навязла эта тема – гений или нет – на зубах.

Есть времена, когда ГЕНИИ рождаются и творят, а есть – когда их ДЕЛАЮТ. По известным методикам. Пиарят. Вбивают в голову. Это было всегда и везде.

И лучшая мулька – страдания творца при СССР. Книга – дневники Тарковского – назвается ни много, ни мало – МАРТИРОЛОГ.

Мартиролог – это перечисление христианских святых, каждый из которых был замучен во славу веры.

Говорящее название, правда?

Нищий непризнанный творец Тарковский при кровавом СССР.

Нищий? я получал при Союзе – 200 рублей. Хватало на все.

Сценаристы и режиссеры при СССР – были супер оплачиваемые люди. В Дневниках идут суммы – тысяча, две. три… Только аванс(!!) за ненаписанную книгу – 1200 руб. Книга не была написана.

Долги – не меньшие.. Не хватало. На момент отъезда в Италию таких долгов – личных – накопилось 12 тысяч. Они так и не были погашены. Никогда. Но впрочем дающие в долг были незлобивыми – гений же..

Были бесплатно получены две (!) квартиры у Мосфильма – на одной лестничной клетке.

На фильмы выделялся бюджет в полтора миллиона рублей(!!!). Этого было мало – требовались еще. Съемки “Сталкера” были запланированы в Японии – и туда посылалась съемочная группа. Из каприза режиссера. На пять минут ленты.

“Жертвоприношение” снималось уже за границей. На заграничные деньги. Со скудным бюджетом. Там объяснили, что деньги выдаются только под коммерческий успех, а не под фантазии гения.

И однако – Тарковский – гонимый святой. Распятый режимом именно в России. Заклеванный Госкино и партией.

Вот отчего это такой парадокс?