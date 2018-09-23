В России появился первый город -миллионник с нормальным климатом. Это – Краснодар.

Москва для жизни непригодна. Слишком большая. Слишком дорогая. Холодная, промозглая и покрытая 6 месяцев в году грязной ледяной жижей, с которой ничего не сделает ни Собянин, ни Навальный. Это – данность.

Под свинцовым серым московским небом можно только строить заговоры, угрюмо пить водку и жить от отпуска до отпуска.

Не нужно сравнений с Санкт-Петербургом. В Москве на 5 солнечных дней в году больше, чем в “депрессивном” Питере. То есть, Питер – это тяжелая депрессия. А Москва – обычная, рутинная депрессия.

В Краснодар солнце 300 дней в году. Там растет черешня и арбузы. Там до Черного моря доехать быстрее, чем от Химок до Суздаля.

В Краснодаре – жаркое лето и женщины. В Краснодаре -великодушные и спокойные мужчины. Потому что, они крепко стоят на земле, которая в любом случае прокормит их семьи, даже если санкции и какое-нибудь очередное “опережающее развитие”.