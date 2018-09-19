Синдром Кашина

«Охранительство» в последнее время сделалось почти ругательством. Порой кажется, что хуже «либераста». Какое-то количество искренне уважаемых людей закусив удила рванули в ярые критики власти. Началось с известной реформы, продолжение последовало после трагического события в Сирии.

И вроде все люди разумные, прежде демонстрировали толковые суждения, выдержку и здравый смысл. А тут раз, и сорвались в пике, либералам не угнаться.

Почему так? Они обнаружили некий новый путь, т.е. справедливую войну, но с другой, идеальной социальной политикой? Или у них появился новый Путин – человек-феномен, способный хоть как-то поднастроить разбалансирование страну, управлять элитами, отстаивать позицию в России в геополитическом пространстве? Ну нет же! Альтернативы Путину не просматривается, обстановка в мире балансирует между войной гибридной и полномасштабным столкновением всех со всеми, но с очевидным прицелом на наши просторы. Так что?

Мне кажется, имеет место психологический сдвиг, который для себя называю «синдромом Кашина». В своё время Кашин демонстрировал удивительную писучую резвость и многие его упражнения в соцсетях были действительно разумными, хорошо написанными и наполненными энергетической силой. Это принесло уму изрядно количество подписчиков, буквально, фанатеющих от каждого его пассажа. Кашин был мощнейшим «тысячником» в ЖЖ, после оперативно освоил другие сетевые приспособления и сделался для своей аудиторией жрецом, гуру, богом. И к такому своему статусу оказался не готов. Когда твоё слово воспринимается практически с религиозной верой, трудно, наверное, не возомнить о себе. И Олег возомнил. Его швыряло от нацболов к Суркову, но прибился он со своей паствой именно к либералам. Со всем оттуда вытекающим.

Увы, на этом пути стоят многие бывшие «охранители». Это оч странно, ведь проецируя на историческую даль, просится ассоциация с битвой под Москвой, когда население тоже держали в неведении, дабы не сеять панику. Сегодня мы все пользуемся лишь той информацией, что появляется из СМИ – официальных и сетевых. Правды там нет по определению. Но бывшие «охранители» берут на себя смелость утверждать, что знают всё сами. Ну и с самооценкой у многих из нас кое-как.