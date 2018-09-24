У Синдеевой был Михаил Шац.
Удивил собственным удивлением в связи с фактом, что, когда остался без работы, практически никто из рукопожатных прогрессивных друзей не протянул ему руку помощи.
Наивный большой мальчик!
Всякий раз в трудные моменты жизни мне помогали или пытались помочь исключительно те, кого именуют “ватниками”.
А милые прекрасные друзья с хорошими лицами как-то сразу растворялись в пространстве – их сдувало струящимся зефиром светлых помыслов и устремлений
Михаил Шац
У Синдеевой был Михаил Шац.
Оставьте комментарий
|««« Краснодар
|Смирнова и Чубайс »»»