У Синдеевой был Михаил Шац.

Удивил собственным удивлением в связи с фактом, что, когда остался без работы, практически никто из рукопожатных прогрессивных друзей не протянул ему руку помощи.

Наивный большой мальчик!

Всякий раз в трудные моменты жизни мне помогали или пытались помочь исключительно те, кого именуют “ватниками”.

А милые прекрасные друзья с хорошими лицами как-то сразу растворялись в пространстве – их сдувало струящимся зефиром светлых помыслов и устремлений