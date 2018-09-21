{ 21 сентября 2018 }

«Морской дьявол»: Гипнотический сеанс

Рубрики: [Кино]  [Рецензия]  
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Главным триумфатором параллельного конкурса 75-ого Венецианского кинофестиваля стала тайская картина Пхуттипхонга Ароонпхенга «Морской дьявол», которой, к великому сожалению, точно не грозит оказаться в российском прокате. Слишком медленная, экзотичная и замысловатая драма вряд ли найдет отклик у широких масс, но поклонникам тайского кинематографа и таланта Апичатпонга Виресетакуна точно должна прийтись по вкусу.

Неизвестный, обмотанный светящейся гирляндой, бредет во мраке ночного леса с автоматом в руках. Естественная звуковая среда нарушается едва слышным электрическим треском. В это время где-то в том же лесу другой человек с закрытой маской лицом закапывает тело. Под маской скрывается так и остающийся на протяжении фильма безымянным рыбак (Валлоп Рунгкумжад). Днем позже он находит в болотистых зарослях истекающего кровью мужчину (Апхисит Хама). Рыбак не просто спасает несчастного, но и оставляет жить в своем дома, где продолжает за ним ухаживать. Незнакомец безмолвен, и тогда рыбак дает ему имя Тхонгчай в честь местного поп-исполнителя. Рыбак обучает Тхонгчая водить мотоцикл, правильно дышать под водой, находить в лесу странные флуоресцирующие камни, на которые можно привлекать скатов, приводит его на рыболовецкое судно, где сам работает, показывает ему ночную ярмарку, рассказывает об унизительном расставании с женой, когда она ушла к моряку. А когда одним утром рыбак бесследно пропадает, Тхонгчай постепенно начинает жить его жизнью. 

Для Пхуттипхонга Ароонпхенга это полнометражный дебют в качестве режиссера, но за спиной у него солидный операторский опыт (тут же за камерой Наваропхаат Рунгпхибуносопхит), соответственно «Морской дьявол» визуально безупречен. Тягучее, завораживающее действо, причудливое переплетающее обыденное и сверхъестественное и порождающее из этого смешения фантомы, фантазии, оказывающее на зрителя эффект гипнотического сеанса. Конечно, в этом можно углядеть некую конъюнктуру, желание соответствовать экзотическому тайскому стилю, к которому уже привыкла фестивальная публика, но, даже если и так, то Ароонпхенгу удается достичь трансгрессирующего предела кинематографа, растворяя зрителя в аудиовизуальном ассоциативном потоке, проводя его на территорию чисто сенсорного опыта бесконечного одиночества человека и скитания в мире полном необъяснимого. 

Впрочем, «Морской дьявол» при этом ни в коем случае не является абсолютной абстракцией. Титр в начале картины извещает о том, что фильм посвящен рохинья, гонимому мусульманскому этническому меньшинству в Мьянме, и это остается единственным конкретизирующим элементом «Морского дьявола». Тхончай человек из ниоткуда и лишённый речи, чужак, для которого нет места в мире, разве что только как временного суррогата избавленного от всякой индивидуальности. Вынесенная в название рыба также отсылает к положению рохинья, ведь морские дьяволы неконтролируемо истребляются рыболовной индустрией, несмотря на статус вида находящегося в опасности исчезновения.

Сценарий Ароонпхенга также вполне когерентен и даже имеет классическую трехчастную структуру, а его символизм и метафоричность, хоть и не очевидно прямолинейны, но поддаются расшифровке при внимательном просмотре. Режиссеру удается создать не политическое, но поэтическое высказывание о миграции и связанным с ним насилием и эксплуатацией, которое намного более точно и эффективно артикулирует эти проблемы, чем множество прочих картин, подающих эти ситуации в совсем ином, преимущественно эмоционально-назидательном, ключе.

 

Морской дьявол (Manta Ray)

Год: 2018

Морской дьявол Постер

Жанр: драма

Страна: Таиланд

Режиссер: Пхуттипхонг Ароонпхенг

Сценарий: Пхуттипхонг Ароонпхенг

Продюсер: Филипп Аврил, Чатчай Чайон, Май Мексаван

Оператор: Наваропхаат Рунгпхибунсопхит

Композитор: Mathieu Gabry, Кристин Отт

Художник: Саравут Кравнамйен, Kissada Namuang, Чатчай Чайон

Монтаж: Ли Чатаметикоол, Харин Паесонгтхай

В ролях: Апхисит Хама, Ванлоп Рунгкамджад, Рамси Вайрана

Мировая премьера: 7 сентября 2018

Продолжительность: 105 мин. / 01:45

Константин Игнатущенко

Кинокритик, журналист, теолог. Автор монографии «Сравнительный анализ доктрины канонических Упанишад в контексте православного мировоззрения (по текстам Дойссена П.Я.)»

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