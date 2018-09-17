Принципиальное отличие нынешнего российского и советского режимов от дореволюционного русского состоит в том, что советский и российский работают как фабрики самоотрицания.

Кем бы ни были наши начальники – старыми большевиками, сталинскими упырями, брежневскими дедами, ельцинскими гангстерами или звездами КГБ-фитнесса, – они никогда не передают свои должности, ценности и проблемы детям.

Их трудная жизнь – интриги, гулаги, пропаганда, “брошен на сельское хозяйство”, “оказался шпионом”, “я ударник коммунистического труда”, компания Байкалфинансгрупп из рюмочной Лондон, целина, БАМ, Беломорканал, приватизация, пытки бутылкой из-под шампанского, штурм Грозного, мы партия реальных дел и прочее “бабе цветы, дитям мороженое – не перепутай”, – все это делается и превозмогается только для того, чтобы дети и внуки вышли вон из этого мира и зажили совсем другой жизнью.

А именно, жизнью милых и модных мажоров, рантье, галерейщиков современного искусства, коллекционеров спортивных автомобилей и членов совета директоров незаметной компании со скучным названием.

И, разумеется, без всяких признаков того стиля и тех идей, которые вынуждены были по работе защищать предки.

И желательно вообще не в России, чему потомки Сталина и Хрущева положили начало, а потомки Горбачева и Ельцина это дело продолжили.

Это – Африка.

Дедушки в Нигерии миллион человек убили и миллиард долларов заработали, а кровиночка в Лондоне зато вырастет как человек.

Дореволюционная русская власть была устроена не так.

При всем своем близком родстве со всеми тронами и фамилиями мира, она жила дома – и, самое главное, детей и внуков своих готовила ровно к тому же, чем занималась сама.

Дед Голицын при дворе, в губернаторах и в армии, отец Голицын при дворе, в губернаторах и в армии, сын Голицын при дворе, в губернаторах и в армии.

Выводы, кажется, очевидны.