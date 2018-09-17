Внутренний Донбасс

Уже совсем скоро состоится открытие сезона в новом московском театре «Градский Холл». 29 октября стартует первая в истории театра осенняя программа. Стартует концертом Андрея Макаревича – анонсами проекта «Идиш джаз» уже украшен фасад здания. Выбор может показаться странным, [Читать...]

А вот интересно – найдется ли кто-нибудь из людей жанра “Крым и Донбасс были, есть и будут Украиной“, кто сможет выйти и громко сказать: “Нагорный Карабах – законная территория Азербайджана. И нечего там делать армянским сепаратистам“. Вот просто [Читать...]

Меня интересует, очень интересует следующий вопрос… вернее, я-то на него ответ знаю, то от этого он не стал меня интересовать еще больше. Когда Крыму пригрозили отменой русского и прочими ай-я-яй, тут же был проведен референдум и няш-няш. Свершилась, [Читать...]