Московские наместники и их бургомистры, видимо позабыли историю “приморских партизан”.
Они так и не поняли, отчего те появились, почему суд присяжных раз за разом оправдывал их и почему эти “убийцы милиционеров”, для поимки которых пришлось поднимать армейские части, на Дальнем Востоке до сих пор являются народными героями.
Вчерашняя смелая попытка анально поиметь все взрослое население Приморского края может обернуться совсем не малохольной Болотной площадью, на которую вышли поймать фан дамочки в шубах и ожиревшие от безделья московские менеджеры.
Потому что, если упорно вести себя как оккупационная администрация, однажды можно отведать на вкус настоящий русский погром. И если государственную машину в 2010 году практически парализовали всего шесть вооруженных пацанов, то окажись их сегодня хотя бы 60, власть получит свой внутренний Донбасс.
Внутренний Донбасс
Московские наместники и их бургомистры, видимо позабыли историю “приморских партизан”.
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