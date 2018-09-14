Поскольку реальность дается нам в ощущениях, медийная реальность окончательно становится единственной. Других ощущений просто не осталось.

В медиа формируется политическая повестка. В медиа формируется общественное мнение. В медиа ведутся войны.

Петров и Боширов – это новая форма медиа-дипломатии.

Лавровские мемы типа “дебилыблять” и “whoareyoufuckinglectureme” растиражированы и больше не работают.

А вот фантастическое по уровню троллинга и цинизма интервью с двумя голливудскими русскими злодеями – это действительно новая фишка. Это – огромный средний палец, который путинская Россия показывает Британии и всему западному миру.

Запад правильно понял этот сигнал. Тональность комментариев британских официальных лиц – это вроде картины, на которой глава английского МИДа катается в бессильной ярости по полу и грызет ковер.

Но радоваться нам тут нечему. Нужно отдавать себе отчет в том, что мы входим в длинный период конфронтации с “великими державами”, которые за четверть века убедили себя в том, что с Россией покончено.

Молодым – плевать. Они к новой холодной войне быстро привыкнут. А вот поколению 50-летних придется мучительно избавляться от старых привычек, приобретенных в конце 90-х годов.

Кому-то придется перебраться в Чехию и Израиль, а остальным – снова учиться патриотизму.