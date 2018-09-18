Все, к чему прикасается Страна желтого Дьявола – мгновенно приходит в упадок. Первый раз я это понял на примере ЮАР.

1991 год. Это была золотая страна. Невероятная. Страшно дешевая. На дороге к парку-сафари местные аборигены выносили дары природы ( как и у нас) . Корзина в половину моего роста с мелкими очень сладкими ананасами стоила – 2 ранда. Один доллар.

Обед в роскошном молле – с горячими ананасами в шоколаде и стейком с тарелку с кукурузой и картошкой на двоих – 7 рандов – 4 доллара.

Ювелирные магазины – сплошное сияние бриллиантов. Кольцо с настоящим бриллиантом – 40 рандов. 20 долларов.

Апартеид? Да. Был. Трамваи для черных, очереди для черных в аквапарк. Но они были сыты и довольны. Ухожженные деревни, чистейший Кейптаун. Все КИПЕЛО богатством. Как в Москве сейчас. Дорогие машины, огни ресторанов, парки, фонтаны.

США установили демократию. Ограбив страну. тут же разгул криминала, обнищание, грязь. белых ( да и черных тоже) резали в домах и на улицах. Так вырезали мою знакомую питерскую семью. В 1995 году. Работал сюрвейером в Порту. С женой и дочкой.

Сейчас там белых крайне мало. Все пришло в запустение. И очень не советуют ехать туристам. Но зато – демократии полно.. Хлебай ложкой..

Со страной скачущих эльфов такое уже происходит. Ничто никого не учит.

А я смотрю на нынешнюю Москву – очень она мне напоминает тот – золотой, кипящий – Кейптаун.