Я понял, что мне напоминает карнавальная радость политических украинцев, а так же украинствующих граждан по поводу смерти разных русских людей. Это – телевизионная картинка из арабских городов 11 сентября 2001 года. Но у арабов хотя бы был масштабный [Читать...]