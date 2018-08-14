Израиль – это Германия образца 1940 года в миниатюре.
Богоизбраность – арийство.
Особые права немецкого/еврейского народа.
Жизненное пространство и интересы безопасности Родины.
Восстановление исторической справедливости, она же месть врагам – как государственная идеология.
Загнать арабов в гетто – Газа.
Алия как мирная форма аншлюса Австрии и захвата Судет.
Этакий нацизм. Только очень компактный и высокотехнологичный.
Израиль
Израиль – это Германия образца 1940 года в миниатюре.
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