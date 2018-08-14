{ 14 августа 2018 }

Израиль

Рубрики: [Фейсбук]  

Израиль – это Германия образца 1940 года в миниатюре.
Богоизбраность – арийство.
Особые права немецкого/еврейского народа.
Жизненное пространство и интересы безопасности Родины.
Восстановление исторической справедливости, она же месть врагам – как государственная идеология.
Загнать арабов в гетто – Газа.
Алия как мирная форма аншлюса Австрии и захвата Судет.
Этакий нацизм. Только очень компактный и высокотехнологичный.

Сергей Мардан


Похожие посты:


  1. Чуркин

    2. Чуркин

    Я понял, что мне напоминает карнавальная радость политических украинцев, а так же украинствующих граждан по поводу смерти разных русских людей. Это – телевизионная картинка из арабских городов 11 сентября 2001 года. Но у арабов хотя бы был масштабный [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»