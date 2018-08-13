Фантастическая, конечно, в России юстиция – в том, что касается насилия и убийства людей разными способами.

Вот характерная новость:

“Под Волгоградом 22-летний замглавы местной «Молодой Гвардии» Ренат Булатов на трехтонном отцовском внедорожнике погубил семью из четырех человек, направлявшуюся на море. Молодой функционер выехал на встречную полосу и уничтожил легковушку, не оставив шансов выжить ее пассажирам. Сам он в столкновении не пострадал. Виновнику ДТП грозит до семи лет лишения свободы”.

Убил четырех человек, и в том числе двух детей.

Семь лет – нет, даже до семи лет, то есть можно и поменьше, если что.

А если хорошо себя ведет на зоне, выпиливает лобзиком и вяжет варежки, то через три с половиной – по УДО на свободу.

Как это?

Почему убийство – легкое преступление, и какой-нибудь бухгалтер или политзэк может просидеть дольше?

Боюсь, это упрямая крестьянская архаика, которую потом и Советская власть с удовольствием подхватила..

Нельзя кощунствовать, нельзя красть зерно в общинном-колхозном амбаре, нельзя ругать царя и генсека.

Ну а Маньку с Петькой на части разрезать – мало ли, все бывает, ошибся человек.