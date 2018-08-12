{ 12 августа 2018 }

Сенцов

Рубрики: [Фейсбук]  

Думаю, что ни один вменяемый человек не желает смерти Олегу Сенцову равно как и любому другому человеку.
Но отчего так много пафоса, котурнов и дурной литературщины в статусах его записных апологетов?!
Не могу отделаться от мысли, что человек пишет и поглядывает по сторонам: “Ну, как вам я? Правда же мощно страдаю?..”
А следующий старается его превзойти.
В итоге получается какая-то пародия на древнегреческую трагедию вкупе с индийским кино и театром “Ромэн”.
Извините

Аркадий Кайданов


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