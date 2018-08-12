Всего один вопрос есть у меня к группе поддержки террориста Сенцова. Где было ваше сочувствие, скоты, когда после удара украинской авиации женщина с оторванными ногами умирала в прямом эфире на площади возле Луганской ОГА? Вы тогда плакали, скоты? [Читать...]

С Сенцовым та же самая история, что и с французскими флагами на аватарках. Удобный, комфортный способ заявить (в пустоту) о своей политической и гражданской позиции. Ну, хорошо. Давайте действительно расчехлимся. Сенцов – враг. Он этого не скрывает. Он [Читать...]