Я понял, что мне напоминает карнавальная радость политических украинцев, а так же украинствующих граждан по поводу смерти разных русских людей.

Это – телевизионная картинка из арабских городов 11 сентября 2001 года.

Но у арабов хотя бы был масштабный повод. Как никак они атаковали Нью-Йорк и убили разом 3000 американцев, а тут прилив эндорфинов вызывает всё. И катастрофа самолета со 100 музыкантами, и инфаркт немолодого уже дипломата…

Для того, чтобы объяснить этот феномен расовая теория не подходит. Поскольку, повадки взбесившихся приматов демонстрируют не только этнические украинцы.

Я полагаю, что токсичным является само украинство. Как явление, как идеология, как форма жизни.

Процесс формирования политической нации на территории западнее Белгорода не вызвал к жизни каких-то особых упырей или моральных уродов. Их везде полно. Но он выпустил их в публичное пространство, он дал им возможность высказываться, навязывать свои скотские ценности.

Украинство, как и исламский фундаментализм необходимо загнать в гетто, перебить буйных и подавлять всякую попытку сопротивляться карательными экспедициями.