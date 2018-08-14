«Новое величие»

Мрачная история с “Новым величием” и двумя арестованными девицами – прямо на глазах превращается во что-то совсем катастрофическое.

Это дело начиналось в жанре Швейка – давайте поговорим о том, почему вам не нравится император Франц-Иосиф? – а потом, когда провокатор сделал свою работу, быстро обратилось во всегдашние наши “колоски”. Чиновник ставит галочку в отчете, и только ради того, чтобы она, эта галочка, там возникла, люди, которые никого не убивали, не грабили, проводят юность в КПЗ.

Как можно было вытащить этих несчастных ребят?

По-моему, единственная возможность это сделать состояла в том, чтобы максимально деполитизировать эту историю в публичном пространстве – мол, дети ошиблись, давайте на первый раз проявим снисхождение и милосердие, дорогие сатрапы, – а потом хлопотать обо всем этом у тех влиятельных лиц и придворных, кто никогда ни одного дурного слова не сказал о “режиме”, но зато вхож во многие кабинеты.

Чулпан Хаматова, митрополит Алфеев, митрополит Шевкунов, Чубайс, Юмашева, Марго Симонян, – кто-нибудь бы, несомненно, помог, но при условии, что сатрапы могли бы выглядеть сильными и великодушными, а не показывающими слабость, что у них там табу.

Но вместо этого либеральная тусовка – от большого своего ума, надо полагать, – сначала раскрутила статью Ревзина из Коммерсанта о том, что дело этих девиц, мол, показывает, что Россией правят террористы, а потом, под хор проклятий, решила устроить несанкционированный марш. Как полагается, с арестами, автозаками и хаосом на улице, и дай Бог, чтоб не так.

В общем, остается еще привлечь к делу Алексея Н, Михаила Х и парочку американских сенаторов, и можно будет считать, что несчастных наивных подростков окончательно превратили в знамя борьбы.

То есть сильно ухудшили их и без того непростое положение.

Дошло до того, что адвокат одной из девушек – разумно, как и положено адвокату, если его фамилия не начинается на букву Ф – попросил незаконную акцию отменить.

Но куда там. Ведь нужно же не решить дело миром, а покрасоваться на баррикаде, чтобы истеричный павлин П-ко мог еще громче орать, либеральные дамы – рыдать, а тиран стал еще тиранистее.

А как радикальная политизация скажется на позиции органов – какая разница.

Все это очень грустно.

Нельзя плевать в лицо тирану, в лицо какому ни есть плохому, но закону – и одновременно считать, что представители тирана и представители закона проявят доброту и широту.

Но, кажется, это никому и не нужно.

Нужна борьба.

До последней капли чужой крови.