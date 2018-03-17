Владимир Пресняков рассказал почему завидует Дмитрию Маликову

Владимир Пресняков стал гостем программы «ОК на связи!» соцсети «Одноклассники». В числе прочего артист рассказал, почему не поет под фонограмму и что ему нравится в клипах.

- У меня был очень интересный эксперимент с клипом «Дыши», – рассказал исполнитель. – Этот клип мне нравится больше всего из всех моих клипов с Наташей, потому что так, как мы его видели изначально, так его Серёжка Ткаченко, мой друг, брат и режиссёр, и сделал. Это всё было наше. Но это мы так себя воспринимаем, а люди нас воспринимают по-другому. Я хотел быть с фиолетовой бородой, Наташа рыжая, мы отвязные. Это то, что происходит у нас в головах. Мы такие в жизни. И, естественно, это не задело людей. И я не хотел делать новый клип, чтобы опять дать романтика, смотреть куда-то наверх, вниз. И мы решили как-то разные отпечатки жизней собрать. Отпечатки моих друзей, Никитина жизнь какая-то. Это то, что я видел.

Что касается своего нежелания петь под фонограмму и даже под минус, Пресняков объяснил его любовью к незапланированности.

- Для меня важно звучание живого звука, потому что нет запланированности, когда ты просто кнопочку нажал. Поэтому я никогда не умел петь под минус и вообще считаю это не очень правильным, – сказал он.

Говоря о Дмитрии Маликове и Леониде Агутине, музыкант поделил их на блогеров и неблогеров.

- Здесь я бы поделил на Лёньку, потому что он остался всё-таки музыкантом, и ему, как и мне, не предстоит стать блогером. А Димон стал известнейшим блогером, и я ему завидую, – признался Пресняков. – Я за него дико рад и завидую, но это, конечно, не для меня. Димка – друг детства самый, с 5 лет. Мне было 5, ему 3. Ну конечно, мы родные люди.

Рассказывая о своем 50-летнем юбилее, музыкант признался, что с возрастом в его жизни стало больше ответствености.

- Я начал понимать, наконец-то, что в 50 лет я отвечаю за то, за то, за то, и не могу делать бессмысленных поступков, которые были в моей жизни, – рассказал он. – С парашютом, без парашюта прыгнуть, или какулю какую-нибудь запулить. Вот эта, простите, хрень, ушла, бессмысленная. А сейчас свои поступки оцениваешь заранее, ты отвечаешь за близких людей. И не только за близких, даже за своих зрителей, за разговор с вами.

Переломным моментом в его жизни стало осознание однообразия музыки, которую он начал сочинять в какой-то момент.

- Любой артист теряет нить того, что нужно, как это должно произойти, эта химия. И ты начинаешь уходить в себя и пишешь какую-то замороченную музыку, – рассказал он. – Но жизнь твоя идет, и ничего не происходит с тобой. Это мой случай. Когда я устал от того, что я пишу одно и то же, всё, что я ни возьму – это всё одинаковое, похожее, я сам у себя ворую, я не то что стал стыдиться, мне просто стало неинтересно это делать. Хотя на каких-то концертах мне помогали поклонники мои любимые. Писали: «Вован, ты что, ты должен писать!». Но мне это просто было неинтересно. И как-то нас судьба связала с Алёной Михайловой, с «Вельветом», со всеми вот этими девчонками, это как семья. И Алёна сказала: «Поверь мне, просто сделай аранжировку, и ты увидишь». Она меня за шкирку отвезла на студию, и мы записали. Вдруг с какого-то третьего куплета я стал её чувствовать, расплакался на словах «эта дорога ведёт к тебе, слушая тишину». И получилась такая песня.

Повтор шоу можно посмотреть на телеканале «Москва-24» 17 марта 2018 года в 22.30 и 18 марта в 18.30.