Нил Янг объявил, что уйдет со сцены только в гроб

Нил Янг назвал «фуфлом» прощальные туры музыкантов. В интервью Rolling Stone 72-летний музыкант признался, что на пенсию не собирается.

- Если я уйду, все узнают об этом безо всяких заявлений, потому что это будет означать, что я мёртв, – заявил Нил. – Я не собираюсь говорить: «До свидания, я не вернусь». Да и зачем мне уходить? Я буду играть и играть, пока это доставляет мне удовольствие. У меня отличная группа. Даже две отличные группы – Promise of the Real и Crazy Horse. И обе способны сыграть, что угодно.

Об отличной творческой форме Янг говорит хотя бы то, что он только что закончил работу над музыкой к фильму «Парадокс», снятому его женой – актрисой Дэрил Ханной, и сыграл там одну из ролей. Премьера картины состоится на Netflix 23 марта 2018 года и в этот же день будет выпущен саундтрек. В апреле выйдет концертный альбом музыканта, а сейчас он пишет научно-фантастический роман под названием «Канарейка».