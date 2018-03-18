{ 18 марта 2018 }

Нил Янг объявил, что уйдет со сцены только в гроб

Рубрики: [Кино]  [Книги]  [Музыка]  
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Нил Янг

Нил Янг назвал «фуфлом» прощальные туры музыкантов. В интервью Rolling Stone 72-летний музыкант признался, что на пенсию не собирается.

- Если я уйду, все узнают об этом безо всяких заявлений, потому что это будет означать, что я мёртв, – заявил Нил. – Я не собираюсь говорить: «До свидания, я не вернусь». Да и зачем мне уходить? Я буду играть и играть, пока это доставляет мне удовольствие. У меня отличная группа. Даже две отличные группы – Promise of the Real и Crazy Horse. И обе способны сыграть, что угодно.

Об отличной творческой форме Янг говорит хотя бы то, что он только что закончил работу над музыкой к фильму «Парадокс», снятому его женой – актрисой Дэрил Ханной, и сыграл там одну из ролей. Премьера картины состоится на Netflix 23 марта 2018 года и в этот же день будет выпущен саундтрек. В апреле выйдет концертный альбом музыканта, а сейчас он пишет научно-фантастический роман под названием «Канарейка».

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