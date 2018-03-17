{ 17 марта 2018 }

Сергей Шнуров заставил Алису Вокс раздеться

Рубрики: [Музыка]  
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Алиса Вокс

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставил ее раздеться прямо на сцене. В интервью журналу  Cosmopolitan она назвала это «унизительные стенографические постановки». По словам певицы, это произошло в 2014 году и стало ее самым ужасным воспоминанием за все время работы в группе «Ленинград».

-  Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор, – сказала Алиса. – И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться. С тех пор моя жизнь разделилась на “до” и “после”. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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