Сергей Шнуров заставил Алису Вокс раздеться

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила, что лидер коллектива Сергей Шнуров заставил ее раздеться прямо на сцене. В интервью журналу Cosmopolitan она назвала это «унизительные стенографические постановки». По словам певицы, это произошло в 2014 году и стало ее самым ужасным воспоминанием за все время работы в группе «Ленинград».
- Чтобы заставить меня это сделать, была проведена тщательная психологическая работа. Сергей — опытный манипулятор, – сказала Алиса. – И мне, 25-летней девочке, безоговорочно доверявшей своему руководителю, ничего не оставалось, кроме как подчиниться. С тех пор моя жизнь разделилась на “до” и “после”. Всю ночь после концерта я проплакала, на две недели потеряла голос на нервной почве. До сих пор мне не отмыться от этого унижения, в котором я оказалась единственной жертвой.