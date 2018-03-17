Сергей Шнуров заставил Алису Вокс раздеться

Премьера новой песни группы «Ленинград» состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» в ночь на 22 июня 2014 года. Композиция носит название «Фиаско» и на русском литературном языке объясняет, как обходиться без запрещённых с 1 июля матерных слов. Солирует [Читать...]

Сергей Шнуров опубликовал в соцсетях группы «Ленинград» текст по итогам московских концертов коллектива. Обращение в первую очередь адресовано тем, кому концерты не понравились. Шнур удивляется, зачем хейтеры вообще ходят на выступления «Ленинграда»: – Никак не пойму, как это [Читать...]

2016, YouTube Уход Алисы Вокс, ранее известной как Алиса Вокс-Бурмистрова, из группы «Ленинград» вызвал внезапно бурную реакцию. После этого, наверно, не стоит удивляться ещё более разгорячённому обсуждению дебютного сольного клипа г-жи Вокс. Певица Алиса, вероятно, должна радоваться такой [Читать...]

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поделился фрагментом новой песни «Сиськи», в съемках клипа на которую участвует звезда ролика про лабутены Юлия Топольницкая. На официальном аккаунте группы в инстаграме появилось концертное видео с фрагментом текста будущего хита. В песне [Читать...]

Премьера клипа группы «Ленинград» «Винни-Пух и все-все-все» состоялась на официальном сайте коллектива 21 июля 2014 года. Трек посвящён нелегкому труду проституток, которым в припеве рекомендуется иметь «силу духа, как у Винни-Пуха». Видеоряд не менее концептуален: ролик полностью состоит [Читать...]