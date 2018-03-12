Табаков – это ясная сила, солнце, под которым тает даже Зло

Однажды по беспутной молодости своей я скандалил в самолете, говорю же, был молод и отчаянно глуп, мнил себя черт знает кем, да еще, свинтус, был в подпитии, капризничал, вдруг голос: “Молодой человек, как можно?”.

Я узнал голос и съежился, и так мне стало стыдно, и так мне стало нехорошо.

За месяц до этого я брал у Табакова интервью в прямом эфире ТВ 6 МОСКВА, но, видно, не в коня был корм.

Олег Палыч, я с тех пор ни-ни, Вы мне говорили: читай, думай, общайся, не подличай.

Я очень стараюсь.

Табаков – это необщее выражение лица, это числитель против знаменателя, личность, превыше всего ставящая частность, ясная сила, солнце, под которым тает даже Зло, отсутствие страха, дружба с миром, часто злым, но личностей боящимся и уважающим.

Вы не признавали докторального тона, но почитали Вас все.

Олег Палыч, мы все у времени в гостях, Вы уже превратились в дуновение, в птицу, но это пустяк, расстоянье меж нами – пустяк; спасибо за простое Величие.