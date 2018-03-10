Табуреткин

Под вскрики общественности о “кооперативе “Озеро” Путин создал новую страну. Это была, безусловно, спецоперация, если уж называть вещи своими именами. Операция длинной в полтора десятилетия, одним из эпизодов которой было упражнение с «маршалом Табуреткиным», который Анатолий Сердюков. Всё, чем мы ныне бряцаем, было затеяно именно при «Табуреткине». При нём же был приведён в порядок мозг армии – Генштаб – прежде гнездо фронды, рассадник бонапартизма.

А мировая закулиса, с подачи наших светлоликих, честно и праведно работающих на страну в направлении дезинформации противника, мировая закулиса – тот самый противник, могучий и изощрённый, проглатывала и хоронила нашу страну. Пусть им.

А страна есть. Неожиданно могучая, весёлая и удалая. И остальному миру надлежит понять – без России его самого не будет. Поймёт. Потому что деваться некуда.