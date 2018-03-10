У Пархоменко встретилось то же чудесное выражение, что и у Собчак – о событиях 2 мая 2014 – “одесская провокация”.
Провокация – это когда вы провоцируете кого-то сделать что-то, чтобы вызвать нужный результат.
Я с тобой поговорю, а ты Советскую власть обругай, и я тогда донос напишу, чтобы тебя посадили – это провокация.
Таким образом, получается, что полсотни сожженных заживо и забитых до смерти провоцировали их забить и сжечь, чтобы получить результат (войну, оккупацию, неважно).
Именно они – потому что если это делала сама Россия, то тогда непонятно, почему Россия, получив результат, casus belli, не сделала в ответ ничего.
Так что выходит, что – “вы нас убейте, чтобы Россия тогда…”
И они – в этом были виновны, тогда как те, кто убивали и жгли, – невиновны или почти невиновны, их спровоцировали, их можно понять.
Иными словами, жертвы массового убийства провоцировали убийц.
Так получается у Пархоменко и Собчак.
Кто они после этого?