{ 10 марта 2018 }

Провокация

Рубрики: [Фейсбук]  

У Пархоменко встретилось то же чудесное выражение, что и у Собчак – о событиях 2 мая 2014 – “одесская провокация”.

Провокация – это когда вы провоцируете кого-то сделать что-то, чтобы вызвать нужный результат.

Я с тобой поговорю, а ты Советскую власть обругай, и я тогда донос напишу, чтобы тебя посадили – это провокация.

Таким образом, получается, что полсотни сожженных заживо и забитых до смерти провоцировали их забить и сжечь, чтобы получить результат (войну, оккупацию, неважно).

Именно они – потому что если это делала сама Россия, то тогда непонятно, почему Россия, получив результат, casus belli, не сделала в ответ ничего.

Так что выходит, что – “вы нас убейте, чтобы Россия тогда…”

И они – в этом были виновны, тогда как те, кто убивали и жгли, – невиновны или почти невиновны, их спровоцировали, их можно понять.

Иными словами, жертвы массового убийства провоцировали убийц.

Так получается у Пархоменко и Собчак.

Кто они после этого?

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Провокация

    2. Провокация

    Тут у меня в ленте, как я вижу, уже начало кое-что появляться, и я тоже об этом скажу, потому что много про это думаю в последние дни. Дело в том, что если самолетный скандал заглохнет, а упрямое ополчение [Читать...]


  2. Глобальная провокация

    3. Глобальная провокация

    События, свершившиеся 11 сентября и «логично» переросшие в масштабные военные действия, придают всему происходящему мировому кошмару некую легитимность, а кое-где встречают искреннюю поддержку. США – это государство, объявившее всю планету Земля и ближайший космос зоной своих интересов, государство, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»