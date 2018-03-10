У Пархоменко встретилось то же чудесное выражение, что и у Собчак – о событиях 2 мая 2014 – “одесская провокация”.

Провокация – это когда вы провоцируете кого-то сделать что-то, чтобы вызвать нужный результат.

Я с тобой поговорю, а ты Советскую власть обругай, и я тогда донос напишу, чтобы тебя посадили – это провокация.

Таким образом, получается, что полсотни сожженных заживо и забитых до смерти провоцировали их забить и сжечь, чтобы получить результат (войну, оккупацию, неважно).

Именно они – потому что если это делала сама Россия, то тогда непонятно, почему Россия, получив результат, casus belli, не сделала в ответ ничего.

Так что выходит, что – “вы нас убейте, чтобы Россия тогда…”

И они – в этом были виновны, тогда как те, кто убивали и жгли, – невиновны или почти невиновны, их спровоцировали, их можно понять.

Иными словами, жертвы массового убийства провоцировали убийц.

Так получается у Пархоменко и Собчак.

Кто они после этого?