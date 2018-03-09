Может, Миша Ефремов, и неплохой актёр. Самобытный, на ходу вживающийся в роль, ежели роль у него связана с состоянием алкогольного изумления. Да и в жизни в свободное от пьянок время он ходит на футбол, болеет там за Спартак, чего-то там комментирует, кто как сыграл. А вот однажды придёт он поболеть за свой Спартак, а там на поле все спартаковцы – в говно! Глушаков на четвереньках ползает, негры бразильские навеселе самбу танцуют, вратарь со штангой целуется взасос! Ефремов кричит им: “Вы что там все с ума посходили, что ли? Невнятно как-то играете!” А они ему: “Да пошёл ты в жопу, гражданин поэт!” И решит Михаил Ефремов, что виноват в этом, как всегда, Путин!