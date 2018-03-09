Когда я отправлял материал в редакцию журнала STORY, я не знал какое фото они выберут для обложки и как вообще иллюстрировать будут. И вот этот разворот меня просто поразил. С одной стороны молодой Миша и нынешний Михал-Олегыч – [Читать...]

Кинокомпания «Фокус фильм» работает над 4-серийным телевизионным художественным фильмом с рабочим названием «Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем». Картину снимает Владимир Зайкин («На кого Бог пошлят», «Любовь зла…», «Райский уголок»). В лирической комедии о бытовом героизме и его [Читать...]

Когда я учился на первом курсе, девачки были не то что сегодня девачки. Во-первых, у них были лосины, во-вторых начесы и пергидроль на голове, но самое главное, они не брили пиписьки, так как лезвием «Нева» это делать было [Читать...]