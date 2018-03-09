Огромную роль в моей жизни сыграли восьмидесятые-девяностые годы двадцатого века.

Они меня сделали.

И я на многое смотрю словно бы оттуда, хотя когда двадцатый век кончился, мне было всего двадцать два.

Про что он был, прошлый век?

Он был про то, что главная ценность – это свобода, а главное зло – это партком, причем любой партком, сама эта поза, эта интонация надзирателя и управдома.

Она считалась немыслимой пошлостью и похабщиной, похороненным ужасом из тридцатых годов – и не было ничего хуже, чем обвиняющее, моралистичное “мы”.

Такое “мы” было фу.

Нельзя было даже представить, что кто-то скажет: “мы, двадцатилетние, протестуем против Ельцина, потому что он не обеспечил молодежи стабильное будущее…”

Ельцин мог быть враг, алкаш, развалил, расстрелял, но – не было этого капризного тона, что мне двадцать лет и мне должны.

То же самое – женщины. На цирк с Биллом Клинтоном и Моникой Левински смотрели как на дурдом: ну да, козлы и кобели, стервы и истерички встречаются в жизни – и, собственно, что?

А еще были бандиты, гей-клубы, драки коммунистов с милицией, сектанты, жулики, танки на улицах, проститутки на улицах, казино, и даже слово из трех букв, выложенное телами на Красной площади, – и только партсобрания, ханжества и морализма, правого и левого, женского и молодежного, оппозиционного или чиновничьего – не было, а если вдруг было, то всем было смешно и противно.

Партсобрание было харам, уходивший двадцатый век учил жить без него, он учил, что в жизни есть страшные драмы и катастрофы – война, Колыма, нищета, голод, смерть на каждом углу, а если ты цел, здоров, сыт – не нуди, не суди, не стыди.

Будь свободен.

Терпи свободу других.

Двадцатый век кончился, и можно только с бессильной нежностью вспоминать его советы.