Украина и Россия

Есть и у меня две сестры. Они двоюродные, но в детстве мы тех, кто говорил, что мы не родные, били. Ведерочками с песком. Это я не шучу, а так и было.

Ну и вот. Покойный мой дядя Николай, отец моих сестер – выходец из Галиции. С западной Украины. Моя тетя вместе с ним однажды съездила туда к родственникам. Больше никогда такого не делали. Поскольку она – москалька, а он уже обмаскалился. Это, кстати, ещё в СССР было.

Короче: тетка моя русская, дядя – украинец. Моей двоюродной сестре в школе (СССР) надо было указать национальность. Школа была начальной. Да и мне было лет немного. Старше сестры на четыре года, наверное (не помню точных дат).

Сестра обратилась ко мне за помощью. Какую национальность писать. Я сказала, что она – метиска. Ну, тогда Майн Рида все читали, всё такое. А у неё родители разных национальностей.

Ну и сестра написала это в анкете. Мол, так и так, национальность – метиска.

Дошло до директора, до вызова в школу родителей. Мол, это что и откуда?

Столько лет прошло. Не может сестра мне этого простить. Думает, я специально.

Нет, Лёля, я не специально. Хотела помочь. Прости.