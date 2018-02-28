У Собчачки как-то промелькнуло, что ее папа очень хорошо понимал необходимость смены власти и благородно ее передал Владимиру Яковлеву, когда был мэром Петербурга.

Подзабыла несколько любящая дочь – сколько было истерик самого Собчака, который швырял бутербродами в своих подчиненных, которые ему приносили “благую весть” о ходе голосования.

Подпортила же Собчаку переизбрание , как и всегда, его наглая женушка. Она взяла в руки рекламную кампанию. И горожан просто взбесило, что портреты Собчака были на каждом шагу. Все мосты были через пролет им завешаны. На каждом столбе висело по Собчаку на Невском.

Да и Невзоров подбавил своими “600 секунд” нелюбовь к Нарусовой. Он ее называл – дамой в тюрбане. Это когда она явилась на какое-то мероприятие в роскошном тюрбане, а в городе не было хлеба . Совсем. Выстраивались огромные очереди, когда все-таки завозили в какую-то из булочных. Один батон- в одни руки.

Кстати, именно Путин с тогдашним начальником пароходства Харченко решили проблему – закупили муку в Финляндии – по бартеру. Старый пароход – как металлолом – поменяли на хлеб.

Так что Собчак цеплялся за власть всеми шестью конечностями. Не удалось.