Что было самое страшное в “святые 90-е”?

Мрачное чувство безнадеги. Всеобщей. И ощущение тьмы, наползающей отовсюду – на просто жизнь, на мысли, на чувства людей.

Постепенное одичание и озверение.

Запомнил навсегда очередь за молоком – в основном пожилых теток. Как они в едином порыве отшвырнули молодую мамочку с грудничком : “Тебя здесь не стояло.”

На мой деликатный вопрос – что ж вы делаете, сволочи? – отреагировали холодно – вот сам и уступи. Уступил. Проконтролировал, чтобы опять не выкинули. А меня контролировали, чтобы молока не получил.

Озверение и равнодушие – были нормальным явлением. На Московском вокзале замерзла 12-летняя бомжишка – ее выгнали на мороз.Из зала.

А мэр Собчак принимал королеву на рандеву в Смольном, депутат Марычев прыгал в женском бюстгальтере, заводы и фабрики рвали на части.

В школах учителям вместо зарплаты выдавали гуманитарную помощь – сухое мерзкое молоко и какие-то красочные отвратные консервы.

И самое мерзкое – не было надежды. Никакой. Глядя на отвратную пьяную рожу Ельцина. И только приходилось корчиться от стыда за его дирижирование, игре на ложках и смех Клинтона над этим шутом..

И кто-то сейчас будет голосовать ПРОТИВ Путина? За очередного ШУТА?

Чтобы опять содрогаться от омерзения и стыда?