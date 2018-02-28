Зачем России нужна монархия?

Парламентская, конституционная монархия, разумеется.

На этот вопрос есть два простых ответа.

Один ответ практический, а второй – про красоту и духовность.

Практический ответ состоит в том, что для предотвращения деспотии нужно разделить высшую символическую и высшую повседневную власть.

Первым лицом государства должен быть не тот человек, который принимает реальные политические решения – и, если так, фигура диктатора, властного и сакрального одновременно, живого бога, по сути, исчезает навсегда.

Сакральность становится чистой церемонией, а власть уходит в систему занудных парламентских коалиций.

Эту русскую взаимосвязь – когда глава государства одновременно и символ всего на свете, и отвечает за все, – нужно разъять.

Тогда увидим и открытые двери Кремля, и ротацию начальства.

Ну а если про красоту и духовность, то страна должна на чем-то держаться. На чем?

Нынешний вариант сводится к тому, что мы едем на трупе Советского Союза.

Но Советский Союз мертв, и этот ресурс уже близок к окончательному исчерпанию.

Единственной альтернативой ему является национальная православная монархия – конечно, опрокинутая в постмодерн, действующая как нежный образ, а не как реальное самодержавие.

Нет, я забыл, есть еще третий ответ.

Дело в том, что вражда гангстеров местного разлива с мировым обкомом – совершенно безнадежна безотносительно судьбы допинга, американских выборов, Крыма etc.

Она безнадежна, потому что гангстеры не могут быть признаны легитимными во всемирном масштабе (см. проблемы героев “Крестного отца” и “Клана Сопрано”), а загородиться и окопаться они – будучи классическими парвеню – не хотят.

Стране нужен символический хозяин, который был бы одновременно и признан всем миром, и – парадоксальным образом – оказался бы более национальным, чем здешний гангстер, поскольку уже родился “тамошним законным наследником всего”, и психологически не нуждается в том, чтобы, пробиваясь в вожделенную Швейцарию или в Лондон, родину продавать.

Таким хозяином может быть только любящий Россию православный иностранный аристократ.