Зачем России нужна монархия?
Парламентская, конституционная монархия, разумеется.
На этот вопрос есть два простых ответа.
Один ответ практический, а второй – про красоту и духовность.
Практический ответ состоит в том, что для предотвращения деспотии нужно разделить высшую символическую и высшую повседневную власть.
Первым лицом государства должен быть не тот человек, который принимает реальные политические решения – и, если так, фигура диктатора, властного и сакрального одновременно, живого бога, по сути, исчезает навсегда.
Сакральность становится чистой церемонией, а власть уходит в систему занудных парламентских коалиций.
Эту русскую взаимосвязь – когда глава государства одновременно и символ всего на свете, и отвечает за все, – нужно разъять.
Тогда увидим и открытые двери Кремля, и ротацию начальства.
Ну а если про красоту и духовность, то страна должна на чем-то держаться. На чем?
Нынешний вариант сводится к тому, что мы едем на трупе Советского Союза.
Но Советский Союз мертв, и этот ресурс уже близок к окончательному исчерпанию.
Единственной альтернативой ему является национальная православная монархия – конечно, опрокинутая в постмодерн, действующая как нежный образ, а не как реальное самодержавие.
Нет, я забыл, есть еще третий ответ.
Дело в том, что вражда гангстеров местного разлива с мировым обкомом – совершенно безнадежна безотносительно судьбы допинга, американских выборов, Крыма etc.
Она безнадежна, потому что гангстеры не могут быть признаны легитимными во всемирном масштабе (см. проблемы героев “Крестного отца” и “Клана Сопрано”), а загородиться и окопаться они – будучи классическими парвеню – не хотят.
Стране нужен символический хозяин, который был бы одновременно и признан всем миром, и – парадоксальным образом – оказался бы более национальным, чем здешний гангстер, поскольку уже родился “тамошним законным наследником всего”, и психологически не нуждается в том, чтобы, пробиваясь в вожделенную Швейцарию или в Лондон, родину продавать.
Таким хозяином может быть только любящий Россию православный иностранный аристократ.
Монархия
Зачем России нужна монархия?
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