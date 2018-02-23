Знаете в чем позор и стыд? Не в том, что со вчерашнего дня некоторые адепты модного движения всё обосрать не предложив ничего своего, начали писать, что праздник 23 февраля это не праздник вовсе, а совковое наследие, признак оккупационного режима, ужас и кошмар.

Позор в том, что я читаю откровения некоторых служивших, которые как бы извиняется за то, что не столь модные и поэтому чувствуют личную причастность к 23 февраля.

“Я служил, но я не жалею”. Примерно такие слова я прочитал сегодня в ленте.

“Я служил, уж извините”. И такие тоже.

Пацаны, вы чего? За что вам извиняться? За то, что нас восемнадцатилетних мальчиков побрили и отправили в войска? За то, что там мы смогли научиться пользоваться оружием , техникой, научиться дружить, ощущать себя взрослыми мужчинами? За то, что научились постоять за себя? За то, что охраняли границы страны, в которой тогда жили и свято верили в то, что не лучшая?

Да, мы были наивны и, возможно, глупее сегодняшних демагогов. Да, порою погибали за какие-то непонятные идеалы далеко от дома. Но разве я ввел войска в Афган? Разве я развязал бойню в Карабахе?

Я все знаю. Не глупее вас. Нашей стране не очень везет с руководством. Но разве кремлевские старики выиграли Великую Отечественную?

Да, знаю я всё! Но я служил в армии. И это была моя молодость. И там были мои друзья. И были ночные караулы, письма от девушки Кати, полигоны, поезда, дембель. Все это было. И я рад, что это было. И я бы ничнго не поменял бы, будь у меня такая возможность.

Люди, прекратите учить других праздновать или не праздновать. Радоваться или грустить. Мне не перед кем извиняться и не о чем жалеть. Кому не нравится, может забанить меня и продолжать выражать охуенно ценное мнение о том, что кругом говно.

Остальных с праздником! И даже тех, кто не служил, вам тоже нужна пена для бритья!