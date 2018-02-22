{ 22 февраля 2018 }

Лимонов 75

Рубрики: [Фейсбук]  

Сегодня большой праздник.
Семьдесят пять лет назад родился Лимонов.
На этом месте хочется растерянно остановиться.
Потому что говорить про Лимонова – это все равно что говорить о виде с Ай-Петри на Ялту и море в ясную погоду.
Как говорить, когда вокруг все такое огромное, сверкающее на солнце и бесконечное?
Только бормотать можно.
Что Лимонов сочинил много выдающихся книжек – “Эдичку”, “Дневник неудачника”, “Харьковскую трилогию”, несколько томов прекрасных рассказов и стихов, и даже в его поздних – времен его общего равнодушия к словесности – вещах часто попадаются великие места.
Что Лимонов придумал в политике буквально все, что потом за ним десятилетиями повторяют другие, и что сначала кажется сумасшествием, а через двадцать лет оказывается официальной истиной.
Что Лимонов – это человек масштаба Солженицына (тот тоже, кстати, великий писатель и великий политик одновременно), и что ему – более всех ныне живущих наших авторов – положена была бы Нобелевская премия, но он сам в каком-то смысле отказался от нее, выступив на стороне сербов и русских, а не глобального Министерства Правды.
Что Лимонов – это веселое имя, и когда его читаешь, из его книг веет такой любовью к жизни, таким сильным и радостным умением жить, что ты сам на время откладываешь уныние и занудство, и учишься у него.
Что Лимонов сделал себе такую биографию, какая у немногих Хемингуэев с Мисимами имеется, и его мифом будут увлекаться и через сто лет.
Что Лимонов сначала вернулся из Европы в Россию, а потом отказался от французского гражданства в то время, когда миллионы ничтожеств, задыхаясь от нетерпения, бежали в обратную сторону.
Что Лимонов вырастил лучшую русскую молодежь за эти четверть века.
Что в Лимонове удивительным образом сочетаются вроде бы нарциссизм, героическая поза, стремление к театральному жесту – и в то же время самоирония, дисциплина и рафинированная, аристократическая простота.
Что Лимонов как никто другой умеет писать про секс.
Что Лимонов смог быть трезвым и умным в конце восьмидесятых и начале девяностых годов, когда почти все были пьяными дураками.
Что когда Лимонов ошибся, неправ, то его неправота и ошибки все равно в сто раз интереснее, чем чье-то среднее благоразумие.
Что Лимонов – это целый мир.
И я даже не то что люблю его, этот мир.
Я просто в нем всю жизнь живу.
И это – как легко заметить – был бы правильный финал.
Но когда речь идет о Лимонове – одной благодарности мало.
Нужно что-то еще – для финала.
И я желаю нашему любимому Деду того единственного, чем, по моему мнению, и должна увенчаться его щедрая и смелая жизнь, – через два века, через пять стран, через Бог знает сколько книг, слов.
Победного возвращения домой.

Дмитрий Ольшанский


Похожие посты:


  1. Лимонов думает точно так же

    2. Лимонов думает точно так же

    Когда я что-нибудь думаю о происходящем, а потом смотрю и вижу, что Лимонов думает по-другому, – мне неприятно. И пусть даже я сто раз уверен в своей правоте – мне все равно неприятно. А вот когда я что-нибудь [Читать...]


  2. Лимонов

    3. Лимонов

    Вот так и получается, что единственный политик за все эти четверть века, кто последовательно и четко говорит одно и то же: надо защищать права русских вне РФ, надо защищать права русских внутри РФ – это Лимонов. Только Лимонов. [Читать...]


  3. Лимонов

    4. Лимонов

    На месте Путина, Сечина и Володина я бы сейчас пригласил в правительство Лимонова. Самый для этого подходящий момент. И мне кажется – без всякой иронии – что с Путиным Лимонов найдет общий язык намного легче, чем с Немцовым, [Читать...]


  4. Фестиваль лимонов в Ментоне

    5. Фестиваль лимонов в Ментоне

    В начале XX века в городе Ментоне, что на юге Франции, были неслыханные урожаи цитрусовых. Плодов лимонов и апельсинов было так много, что их не знали куда девать. А вот туристов в городе практически не было. И вот [Читать...]


  5. Лимонов в “Известиях”

    6. Лимонов в “Известиях”

    Лимонов в “Известиях” разразился текстом о маразме и тотальной безнравственности, аки громовержец, испепелив одной молнией все вокруг – от священника-футболиста-педофила до болезного художника и его знаменитой мошонки. Заодно классик глаголом сиречь молнией сжег к еб..ям и Навального с Полонским, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««