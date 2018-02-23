Творчество

О свободе творчества

Когда я врал?

При совецкой власти написал яркий репортаж о бригаде коммунистического труда – чтобы взяли в газету.

При Ельцине написал яркий панегирик одному олигарху – чтобы дали денег на поездку забугор.

В армии писал яркие письма за одного деда его девойке – чтоб не били.

Газета развалилась.

Олигарх кончил плохо.

Девойка, обалдев от слога и стиля, прилетела к деду на свиданку, залетела и оженилась.

На ем.

А меня ведь учили на журфаке – если врешь, не вкладывай душу!

Ври с прохладцей!

Ври, да знай меру!

Был глуп.