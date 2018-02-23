{ 23 февраля 2018 }

Творчество

Рубрики: [Фейсбук]  

О свободе творчества
Когда я врал?
При совецкой власти написал яркий репортаж о бригаде коммунистического труда – чтобы взяли в газету.
При Ельцине написал яркий панегирик одному олигарху – чтобы дали денег на поездку забугор.
В армии писал яркие письма за одного деда его девойке – чтоб не били.
Газета развалилась.
Олигарх кончил плохо.
Девойка, обалдев от слога и стиля, прилетела к деду на свиданку, залетела и оженилась.
На ем.
А меня ведь учили на журфаке – если врешь, не вкладывай душу!
Ври с прохладцей!
Ври, да знай меру!
Был глуп.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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